Fotbal internațional. Benzema, înapoi la Real Madrid?

În vârstă de 37 de ani, Karim Benzema a plecat de pe Santiago Bernabeu în urmă cu doi ani şi a semnat cu Al-Ittihad.

Deşi echipa sa a câştigat titlul şi Cupa în Arabia Saudită, gândul fostului internaţional francez a rămas la fotbalul din Europa.

Întrebat dacă ar reveni la Real Madrid, echipa la care era legitimat atunci când a câştigat Balonul de Aur, în 2022, atacantul francez a lăsat de înţeles că ar da curs unei propuneri din partea spaniolilor, însă cu o condiţie: Florentino Perez să rămână la club.

„Dacă Florentino este încă acolo, s-ar putea întâmpla. Vorbesc cu el şi e posibil. Nu l-aş putea refuza niciodată. Sunt fan Real Madrid. Simt asta în sufletul meu.

Madridul este încă oraşul meu, mă simt fan Real Madrid şi madrilen. Vom vedea ce se întâmplă. Dacă va fi acolo… încă nu ştiu. Nu ştiu dacă voi pleca sau voi rămâne la Al Ittihad. Depinde de mai mulţi factori. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus jucătorul, potrivit AS.com.

Benzema a început fotbalul la Lyon, de unde, în 2009, Real Madrid l-a cumpărat pentru 35 de milioane de euro. A rămas în Spania până în 2023, când a fost lăsat să plece liber de contract la Al-Ittihad.

