Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat de plagiat în teza de doctorat

Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, și-ar fi plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. Potrivit analizei realizate de jurnalista Emilia Șercan, Marinescu ar fi copiat 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat, adică mai mult de jumătate.

Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conțin text copiat din alți autori.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova.

Conținutul plagiat provine din trei lucrări, semnalează Emilia Sercan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Unele calupuri de text plagiat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive.

„Teza de doctorat a lui Radu Marinescu este plagiată în totalitate, iar ceva conținut original – adică vreo câteva paragrafe – se găsește în partea de «Cuvânt înainte» și la «Concluzii»”, semnalează jurnalista Emilia Sercan în mesajul citat.

„Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, care spune că a realizat lucrarea „în conformitate cu normele timpului și sub coordonarea unui profesor academician reputat”.

În 2009, atunci când și-a susținut teza de doctorat, „normele timpului” încadrau plagiatul în categoria formelor de fraudă academică.

Dezvăluirea vine în contextul în care recent a fost declanşată procedura de selecție a viitorilor procurori-şefi, etapă în care ministrului îi revine un rol important.

