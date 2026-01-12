Temperaturi scăzute la Cluj la începutul săptămânii. Cum va fi vremea astăzi, 12 ianuarie?

Clujenii vor avea parte de o altă zi friguroasă, marcată de temperaturi sub zero grade Celsius.

Clujul, în continuare sub cod galben de ger | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Noul sezon de iarnă s-a instalat mult mai bine după trecerea în noul an.

Luni, 12 ianuarie, la Cluj vor fi din nou temperaturi scăzute și ninsori sporite.

Cea mai scăzută temperatură va fi înregistrată la ora 09:00, atunci când sunt meteorologii anunță o temperatură de -12 grade, în timp ce maxima va avea loc către amiază, la ora 15:00, când vor fi resimțite -6 grade.

