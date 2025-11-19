Acord în Coaliție privind pensiile magistraților: 70% din salariu și perioada de tranziție de 15 ani. CSM se opune.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraților se găsește pe circuitul de avizare. Coaliția a ajuns la un consens: pensia magistraților va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani a fost majorată de la 10 la 15 ani.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pe legea privind pensiile speciale ale magistraților: pensia va avea un cuantum de 70% din ultimul salariu, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani.

După cum a subliniat premierul Ilie Bolojan într-un interviu pentru ProTV, proiectul se află pe circuit, iar avizul CSM va fi solicitat într-un timp mai restrâns.

„Vom cere CSM să ne emită un aviz într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile dacă se poate, astfel încât să putem angaja răspunderea guvernului pe proiect și să respectăm termenul din PNRR”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit ProTV.

„Există un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR dacă nu e respectat termenul”, a mai spus Bolojan.

Conform termenului limită impus de Comisia Europeană (CE), România trebuie să adopte legea pensiilor magistraților până în 28 noiembrie 2025. În caz contrar, țara noastră va pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

CSM respinge propunerea Coaliției

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu este însă de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților, care prevede ca acestea să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani.

„Noi am spus 65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”, a spus Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, potrivit Digi24.

Întrebat cât ar înseamna în net, acesta a afirmat: „Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”.

Săptămâna trecută, liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond, arată că propunerile magistraților sunt „inechitabile”.

„Din câte am înțeles, magistrații ceruseră ca pensia lor să fie de 65% din venitul brut. Ceea ce înseamnă că ar fi, după anumite calcule, 97%-98% din ultimul venit net, ceea ce considerăm că nu este echitabil. Considerăm că pensia ar trebui să fie undeva la 70%-75% din venitul net (…). Mi se pare un pic exagerată această doleanță a magistraților să fie 65% din venitul brut. Cred că trebuie să luăm în considerare solidaritatea socială, situația dificilă a României și situația altor categorii socio-profesionale”, a declarat pentru RFI liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

