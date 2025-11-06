România, conectată la Europa prin trenuri de mare viteză. Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Acest proiect trebuie tratat cu maximă prioritate”.

Conform programului lansat de Uniunea Europeană, toate capitalele și marile orașe vor fi conectate printr-o rețea de trenuri de mare viteză. „Europa accelerează. România trebuie să fie în primul vagon”, spune deputatul liberal Ovidiu Cîmpean.

Ovidiu Cîmpean: „România trebuie să fie conectată la Europa prin trenuri de mare viteză”| Foto: Ovidiu Cîmpean

În contextul programului ambițios al Uniunii Europene de conectare feroviară între marile orașe europene prin trenuri de mare viteză, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a lansat un apel public către Ministerul Transporturilor pentru prioritizarea acestui proiect.

„Pentru România, asta înseamnă o șansă reală de modernizare și dezvoltare”, a declarat Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Comisia Europeană a lansat, miercuri, un plan istoric: până în 2040, toate capitalele și marile orașe ale Uniunii vor fi legate printr-o rețea europeană de trenuri de mare viteză, cu viteze de peste 250 km/h, timp de călătorie redus la jumătate și investiții estimate la peste 500 miliarde de euro.

„Am susținut, încă de când eram secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), proiectul strategic al trenului de mare viteză pe ruta Oradea – Cluj-Napoca – Alba Iulia – Sibiu – Brașov – Ploiești – București – Constanța, care ar uni economic și social regiunile țării și ne-ar conecta direct la rețeaua europeană.

Fac un apel public către Ministerul Transporturilor: acest proiect trebuie tratat cu maximă prioritate”, a notat deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

În acest context, pregătirea etapelor de implementare, precum pregătirea documentației, asigurarea finanțării europeane și colaborarea strânsă cu Comisia Europeană pentru a prinde „trenul” dezvoltării sunt esențiale.

„Trenul de mare viteză înseamnă confort, timp mai scurt de deplasare, competitivitate, locuri de muncă, mai puțină poluare și o Românie conectată la Europa viitorului.

Europa accelerează. România trebuie să fie în primul vagon”, a adăugat parlamentarul clujean Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

