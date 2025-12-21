VIDEO. Primarul Emil Boc, mesaj cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la Revoluție: „Recunoștință eternă eroilor Revoluției de la Cluj”

În ziua în care se împlinesc 36 de ani de la Revoluția din 1989, primarul Emil Boc a transmis un mesaj plin de recunoștință în Piața Unirii, și a amintit de curajul și sacrificiul românilor care au deschis drumul țării spre libertate și democrație.

Emil Boc a transmis un mesaj plin de recunoștință în Piața Unirii |Foto: Primăria Cluj-Napoca- Facebook

În mesajul său, edilul a pus accentul pe păstrarea valorilor democrației și importanța recunoștinței pentru românii care au participat la Revoluția din 1989: De asemenea, Boc a mai reamintit și faptul că România nu ar fi fost astăzi o țară democratică fără curajul celor care au plătit cu viața pentru libertatea poporului român.

„Fără acești eroi, România n-ar fi fost astăzi un regim democratic. Ei ne-au deschis drumul spre libertate, prosperitate și dialog. Jertfa lor nu a fost în zadar. O dictatură se întreține prin teroare și frică. Democrația se întreține prin participarea noastră, prin respectul și credința în valorile comune”, a transmis Emil Boc.

Primarul a amintit de eroii care și-au pierdut viața în urmă cu 36 de ani și a făcut apel la clujeni să-și aducă aminte de sacrificiul lor: „Când treceți prin Piața Unirii, înclinați-vă, aduceți-le recunoștința noastră. Datorită lor, noi suntem liberi. Glorie eternă eroilor Revoluției Române și multă mângâiere urmașilor acestora”.

Evenimentul de comemorare din Piața Unirii a fost marcat de emoție, recunoștință și amintirea celor care au schimbat pentru totdeauna cursul istoriei României, în decembrie 1989. Zeci de clujeni au participat pentru a aduce un omagiu eroilor Revoluției.

