Tren rapid pe ruta Cluj - București - Litoral, printre prioritățile deputatului Ovidiu Cîmpean (PNL) pentru bugetul european

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a transmis că un tren de mare viteză pe ruta Cluj - București - Constanța este una dintre propunerile sale pentru viitorul buget european.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a propus ca un tren de mare viteză pe ruta Cluj - București - Constanța să fie inclus în viitorul buget european | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a participat miercuri, 15 octombrie 2025, la o dezbatere în Parlament organizată de Comisia pentru Afaceri Europene.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, raportor al Comisiei pentru Afaceri Europene

Acolo s-a discutat despte viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034.

„Pentru această temă am fost desemnat raportor al Comisiei pentru Afaceri Europene, iar în perioada următoare, vom merge în țară pentru a colecta feedback direct de la comunitățile locale, universități, ONG-uri și mediul de afaceri”, a transmis Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Deputatul PNL de Cluj a afirmat că această consultare timpurie aduce un dublu beneficiu:

Clarificarea și consolidarea poziției României în negocierile europene Promovarea fondurilor europene și a obiectivelor Uniunii, astfel terenul este pregătit pentru noile programe de finanțare și pentru cadrul național 2028-2034.

Tren rapid de la Cluj la București și la Marea Neagră, prioritate pentru deputatul Ovidiu Cîmpean

Ovidiu Cîmpeean a enumerat câteva dintre propunerile sale pentru viitorul buget european.

Tren de mare viteză pe ruta Oradea → Cluj-Napoca → Alba Iulia → Sibiu → Brașov → Ploiești → București → Constanța ca axă strategică pentru conectivitate națională și europeană.

Politica de coeziune și Politica Agricolă Comună trebuie să rămână piloni separați în viitorul CFM.

Mai puține programe, reguli comune, costuri simplificate;

Măsuri de coeziune pentru toate fondurile europene, inclusiv Orizont Europa, Piața Unică, Fondul pentru Competitivitate și Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Evităm astfel riscul ca pentru programele care presupun competiție la nivel european finantarea să fie concentrată doar în anumite state membre.

Tranziția verde și neutrașitatea Climatică trebuie să devină realitate în orașele României, cu M100 HUB în prim-plan.

„Prin aceste dezbateri, România își afirmă un rol activ și responsabil în construcția bugetului european. Nu doar reacționăm, ci contribuim la definirea unei Europe mai echilibrate, mai sustenabile și mai aproape de cetățenii săi”, a subliniat Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: