Alin Tișe: „Eroii nu mor niciodată”. Ce a transmis președintele Consiliului Județean Cluj la 36 de ani de la 21 decembrie 1989

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a transmis sâmbătă un mesaj emoționant pentru a marca 36 de ani de la evenimentele din 21 decembrie 1989, când Cluj-Napoca s-a alăturat valului de revolte care au zguduit România.

Alin Tișe a transmis sâmbătă un mesaj emoționant pentru a marca 36 de ani de la evenimentele din 21 decembrie 1989 | Foto: Alin Tișe- Facebook/ colaj monitorulcj.ro

„Acum 36 de ani calea țării noastre a fost așezată pe un alt făgaș. Ieșirea din cenușiul acelor ani a fost făcută posibilă de curajul celor ieșiți în stradă și de martiriul celor căzuți sub gloanțele regimului comunist. Să nu uităm! Să ne aducem aminte! Să le mulțumim! Eroii nu mor niciodată! Cinste lor și veșnică amintire!”, a scris Tișe pe pagina sa de Facebook.

Ziua de 21 decembrie 1989 este un moment simbolic pentru clujeni. În urmă cu 36 de ani, mii de oameni au ieșit în stradă pentru libertate, și au scandat împotriva regimului comunist. În Piața Unirii și pe principalele artere ale orașului, oamenii au demonstrat că e nevoie de curaj și demnitate pentru a schimba cursul istoriei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: