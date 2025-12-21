Președintele României, Nicușor Dan: „Libertatea câștigată în 1989 ne obligă să apărăm democrația”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia comemorării a 36 de ani de la Revoluția din 1989, și a amintit despre curajul românilor care au ieșit în stradă pentru libertate.

Nicușor Dan a amintit că perioada comunistă a însemnat foamete, restrângerea libertăților, abuzuri și persecuții împotriva celor mai vulnerabili, iar cei care au rezistat fac parte din temelia morală a României de astăzi.

„LIBERTATE! Acesta a fost strigătul limpede al națiunii române în decembrie 1989. Oamenii au trăit prea mult timp în frică și sărăcie și au decis că nu mai pot trăi în genunchi. Curajul lor a deschis drumul libertății noastre”, a transmis președintele României într-o postare pe Facebook.

Președintele ales a reamintit încercările perioadei comuniste, și a subliniat importanța justiției în clarificarea marilor dosare ale Revoluției și cât de mult a reprezentat evenimentul din 1989 pentru evoluția României.

„Fără decizii definitive și răspundere, societatea rămâne vulnerabilă la manipulare și deformarea memoriei. Lecția Revoluției și idealurile Proclamației de la Timișoara rămân actuale: libertatea trebuie apărată prin vigilență civică, instituții solide și respect pentru lege și drepturile cetățenilor. „Revoluția din decembrie 1989 ne-a arătat că România poate renaște atunci când oamenii aleg curajul în locul fricii. Astăzi, aducem un omagiu martirilor Revoluției și tuturor celor care au suferit sub comunism. Libertatea câștigată atunci este responsabilitatea noastră, a tuturor, astăzi”, a încheiat Nicușor Dan.”

