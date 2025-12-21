Zi de meci pentru „U” Cluj. Bergodi nu concepe înfrângerea în meciul contra celor de la Farul Constanța

„Trebuie să câștigăm” asta transmite Bergodi, antrenorul celor de la „U” Cluj înainte de ultimul duel din acet an al echipei cu Farul Constanța.

Bergodi nu concepe înfrângerea în meciul contra celor de la Farul Constanța |Foto: captură de ecran FC Universitatea Cluj

Antrenorul Cristiano Bergodi nu lasă niciun semn de relaxare în vestiar:

„Trebuie să înțelegem că acest meci e foarte important”, a avertizat tehnicianul italian, înaintea confruntării de duminică, de la ora 16:30, în fața propriilor suporteri, cu Farul Constanța.

Antrenorul „studenților” subliniază că echipa sa are o șansa reală de a încheia anul cât mai aproape de play-off, dar avertizează că echipa dobrogenilor este „foarte bună, cu jucători tehnici și rapizi”. Bergodi a mai precizat că echipa se simte tot mai solidă, cu patru meciuri consecutive fără gol primit, și că accentul va fi pe ofensivă, dar fără a neglija apărarea. Suspendările și accidentările fac parte din ecuație: Simion lipsește, Codrea a trecut printr-o operație, iar Dan Nistor e încă în recuperare.

Confruntarea va avea loc pe Cluj Arena de la ora 16:30.

