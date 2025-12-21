Vladislav Blănuță, transfer dezastru la Kiev. Fostul star de la „U” a fost criticat dur

Drumul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev se apropie de final, după ce atacantul moldovean nu s-a adaptat la campionatul ucrainean și a intrat în conflict cu suporterii. Plecarea de la club pare a fi inevitabilă dată fiind situația lui tensionată la Kiev.

Vladislav Blănuță, transfer dezastru la Kiev | Foto: FC Universitatea Cluj- Facebook

Potrivit PrimaSport.ro, Blănuţă venise în prim-planul fotbalului românesc în sezonul trecut, când a evoluat sub formă de împrumut la Universitatea Cluj. Sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, atacantul a înscris 12 goluri și a oferit 4 pase decisive în 37 de meciuri. De asemenea, a contribuit la calificarea în play-off-ul Superligii și revenirea în cupele europene după 53 de ani, două performanțe istorice pentru „șepcile roșii”.

Blănuță a supărat suporterii

După revenirea la FCU Craiova 1948, Blănuță a fost vândut de clubul oltean către Dinamo Kiev pentru aproape 2 milioane de euro. În Ucraina, însă, nu a reușit să ajungă la inimile suporterilor și a fost implicat într-un scandal după ce a redistribuit online postări cu conotație pro-rusă.

Fostul internațional ucrainean Artem Milevskyi, care a evoluat și el în Superligă, a criticat dur transferul lui Blănuţă: „Nu înţeleg cum s-a putut face un asemenea transfer la Dinamo Kiev. Nu e Kudrivka ca să aduci un fotbalist care doar și-a dat un autogol. Cum poţi să fii atât de prost să faci acest transfer?”, a declarat Milevskyi pentru ua.tribuna.com, citată de PrimaSport.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: