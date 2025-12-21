FOTO. Clujul nu a uitat! Oficialitățile clujene au depus coroane în memoria eroilor Revoluției

Ziua de 21 Decembrie a fost marcată la Cluj-Napoca printr-o ceremonie solemna de comemorare a victimelor Revoluției din 1989. La 36 de ani de la una dintre cele mai dureroase zile din istoria recentă a orașului, oficialitățile clujene, reprezentanții societății civile și revoluționarii au depus coroane și jerbe de flori în memoria celor care și-au dat viața pentru libertate.

Oficialitățile clujene au depus coroane în memoria eroilor Revoluției Foto: Eliza Lucaciu- monitorulcj.ro

Evenimentul s-a desfășurat la monumentul dedicat eroilor Revoluției, într-un cadru sobru. Ceremonia a început cu intonarea imnului național, urmată de un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în Decembrie 1989.

Participanții au adus un omagiu clujenilor care, în urmă cu 36 de ani, au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva regimului comunist.

Maria Forna, prefectul județului Cluj: „Este de datoria tuturor să păstram în memorie sacrificiul fiecărui erou!”

Prefectul județului Cluj, Maria Forna a luat parte și ea la ceremonia de comemorare și a transmis un mesaj emoționant:

Maria Forna, la ceremonia de comemorare dedicată eroilor de la Revoluție | Foto: Eliza Lucaciu- monitorulcj.ro

„Este o deosebită onoare să putem fi astăzi, aici, în Cluj, un oraș liber, într-o țară liberă, europeană și democrată. Acest moment este grație și datorită eroilor care în Decembrie 1989 și-au dat viața tocmai pentru ca noi să trăim vremurile de astăzi: în pace, în armonie, în libertate, în democrație. Cred că este de adătoria fiecăruia dintre noi să păstrăm în memorie sacrificiul fiecărui erou! Dumnezeu să îi ierte și să le facă parte de odihnă!”, a transmis Maria Forna.

„Acești copii au murit în picioare și rămân pentru o eternitate verticali.”

Liviu Mocan, sculptorul monumentului dedicat eroilor Revoluției, a vorbit despre semnificația monumentului și a subliniat curajul revoluționarilor care și-au pierdut viața în decembrie 1989.

„Acești semeni ai noștri, acești copii ai noștri, acești copii ai cetății noastre, au murit în picioare și rămân pentru o eternitate verticali, în picioare. Glonțul nu i-a ucis; iubirea nu poate fi ucisă!”, a transmis sculptorul

Liviu Mocan, sculptorul monumentului dedicat eroilor Revoluției | Foto: Eliza Lucaciu- monitorulcj.ro

Cât ne-a costat libertatea în 1989

Revoluția română din 1989 a fost o perioadă de revoltă, curaj și pierderi dureroase. Între 16 și 25 decembrie, românii au ieșit în stradă, au înfruntat frica și au cerut libertate, plătind, în multe cazuri, cu viața. Aceste zile au dus la prăbușirea regimului comunist și la executarea lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale, marcând începutul drumului României spre democrație.

Protestele s-au extins în toată țara, iar bilanțul a fost tragic. Până în 22 decembrie, 1.104 oameni au murit și 3.321 au fost răniți. La Cluj-Napoca, 29 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 58 au fost rănite, potrivit datelor Ministerului Sănătății. Sunt numere care ascund destine frânte și familii schimbate pentru totdeauna.

Foto: Eliza Lucaciu- monitorulcj.ro

