Mircea Abrudean: „Memoria eroilor Revoluției ne obligă să apăram libertatea și democrația”. Mesajul solemn al Președintelui Senatului României

Mircea Abrudean, Președintele Senatului României, a transmis un mesaj solemn cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la începutul Revoluției Române.

Președintele Senatului amintește în mesajul său de sacrificiul celor care s-au ridicat împotriva dictaturii și au deschis drumul către libertate și democrație.

„Astăzi se împlinesc 36 de ani de la începutul Revoluției Române, un moment decisiv care ne-a redeschis drumul spre libertate și democrație.

Ziua Memoriei Victimelor Comunismului este un moment de reculegere și asumare a trecutului, când, oameni obișnuiți au ieșit în stradă, au înfruntat dictatura, au plătit cu vieți, răni și ani de suferință.”, a transmis Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că lecția Revoluției rămâne actuală și pentru generațiile viitoare: „Memoria lor ne obligă să apărăm valorile câștigate cu sacrificiu și să consolidăm statul de drept și respectul pentru demnitatea umană”.

Mesajul său a fost transmis în contextul comemorărilor desfășurate astăzi, 21 decembrie, în mai multe orașe din țară, inclusiv la Cluj-Napoca, unde oficialitățile clujene au depus coroane și jerbe de flori la monumentele dedicate eroilor Revoluției.

