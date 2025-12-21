Parlamentarii cer suspendarea lui Nicușor Dan din funcție. Președintele, acuzat de ingerințe în justiție

Un grup de senatori și deputați intenționează să depună o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de „atacuri asupra independenței justiției” și ingerințe în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Președintele, acuzat de ingerințe în justiție

În documentul adresat celor două Camere, inițiatorii, printre care senatorul Ninel Peia din Grupul PACE, susțin că declarațiile publice ale șefului statului și intenția de a organiza un referendum în rândul magistraților „subminează principiul separației puterilor în stat” și pun presiune asupra judecătorilor și procurorilor, notează Agerpres.ro.

„Președintele a depășit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuțiile constituționale ale CSM și ale sistemului judiciar. Considerăm că există fapte grave care justifică declanșarea procedurii de suspendare prevăzute de articolul 95 din Constituție”, se arată în cerere.

Referendumul propus de Nicușor Dan, mărul discordiei

Cererea de suspendare a fost generată de anunțul lui Nicușor Dan, care a declarat că va organiza un referendum pentru magistrați, în ianuarie 2026, în care magistrații să răspundă la întrebarea: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

'În ultimele zile s-a constatat o ingerință directă a Președintelui României, Nicușor Dan, în funcționarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate și publice la adresa magistraților și a CSM. Aceste acțiuni contravin prevederilor Constituției, care garantează independența justiției și separația puterilor în stat, și pun în pericol statul de drept. Președintele a depășit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuțiile constituționale ale CSM și ale sistemului judiciar. În aceste condiții, considerăm că există fapte grave care justifică declanșarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituție', se menționează în document.

O parte dintre parlamentari consideră că această inițiativă a președintelui reprezintă o ingerință directă în funcționarea sistemului judiciar și afectează imaginea imparțialității justiției în fața publicului și spun că „este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav” că președintele își propune să organizeze un referendum între magistrați.

Procedura de suspendare prevăzută de Constituție presupune aducerea la cunoștința președintelui a cererii și organizarea unui referendum, iar demersul parlamentarilor se înscrie exact în acest cadru legal.

