Cum va fi vremea la Cluj în cea mai scurtă zi din an. Temperaturi scăzute și cer noros

Astăzi, 21 decembrie, în prima zi de iarna din punct de vedere astronomic, clujenii vor avea parte de o vreme rece, cu cer mai mult noros, iar local sunt așteptate precipitații slabe.

Cum va fi vremea la Cluj în cea mai scurtă zi din an | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Potrivit ANM, ziua se anunță cu valori termice apropiate de cele normale pentru această perioadă din an, dar care se vor resimți mai scăzute din cauza umezelii și a vântului. Temperaturile maxime, vor rămâne în jurul valorii de 5-6 grade Celsius, iar cele minime aproximativ 2-3 grade Celsius.

Pe termen scurt, meteorologii nu anticipează fenomene meteo extreme în regiune, dar vremea va rămâne rece.

Pentru clujenii care se pregătesc de ultimele cumpărături înainte de sărbători, ziua de duminică oferă condiții relativ bune, fără ploi sau ninsori, dar să nu vă uitați gecile când ieșiti în aer liber.

