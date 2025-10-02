Politică
Când a tăiat de la popor… ca un samurai. De la colegii din politică, mai că îi dau lacrimile…
Coaliția nu a vrut să taie banii pentru partide, deși premierul Bolojan a spus că o reducere de 10% „nu ar fi o catastrofă”, spune ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.Când a tăiat de la popor… ca un samurai. De la colegii din politică, mai că îi dau lacrimile…|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ministrul de Finanțe a fost întrebat, într-o conferință de presă, de ce, la rectificarea bugetară, nu a fost diminuată subvenția acordată partidelor, ba dimpotrivă, AEP a primit mai mulți bani, notează Defapt.ro
„Din punctul meu de vedere, toată lumea trebuie să fie parte la acest efort naţional, inclusiv partidele politice”, afirma recent Ilie Bolojan
Coaliția nu a vrut să taie banii pentru partide
„Şi dacă se propune, de exemplu, o reducere de 10% a posturilor în administraţie, cel puţin în cea locală, nu văd de ce acest procent nu s-ar aplica şi partidelor politice. Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”, a spus premierul Bolojan, la 24 septembrie.
Însă, după opt zile, ministrul de Finanțe afirmă că actuala coaliție majoritară nu a luat o decizie.
„Când se va lua o decizie în coaliție legată de zona de subvenție, noi, Ministerul de Finanțe, o vom opera sau o vom transfera, imediat o vom opera într-un act normativ. Momentan nu avem această decizie, momentan e vorba doar de rectificare și în rectificare v-am explicat ce am, cum am operat zona de Autoritate Electorală Permanentă”, a spus Nazare, citat de Defapt.ro
