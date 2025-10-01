Tăierile din primării se amână: reducerile de personal ar putea fi decise de edili

Coaliția de guvernare a reluat ieri discuțiile privind tăierea posturilor din administrația locală, însă nici de această dată partidele nu au ajuns la un consens. Măsura va fi discutată din nou săptămâna viitoare, după aproape o lună de amânări repetate.

Întâlnirea liderilor Coaliției are loc chiar înaintea ședinței de Guvern pentru adoptarea rectificării bugetare. După ce au decis împărțirea banilor de la buget, pentru a continua investițiile și a putea plăti pensiile și salariile, liderii partidelor de guvernare trebuie să ia o decizie și în privința tăierilor din primării, un subiect care a reușit să tensioneze Coaliția în ultima perioadă.

Premierul Ilie Bolojan propune disponibilizarea a 13.000 de bugetari din administrația locală, prin stabilirea unui procent de 10% din posturile ocupate care să fie tăiate, în timp ce PSD propune reducerea cheltuielilor, concomitent, de la bunuri și servicii și de la personal, dar într-un procent mai mic. Varianta PSD: tăiere cu 5% a cheltuielilor de personal; tăiere cu 5% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile; UDMR, în schimb propune o a treia variantă.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării ca liderii politici să nu ajungă la un acord și a vorbit despre efectele negative al amânării acestei reforme. UDMR are vrea să fie disponibilizați mai puțin angajați 7 sau 8% din administrația locală, iar în rest să fie reduse cheltuielile.

„A treia variantă este să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8% şi restul să calibrezi din cheltuieli reduse. Tot acolo vei ajunge. (…) Asta înseamnă că până la urmă se va echilibra şi se va economisi tot în jur de un miliard patru sute – un miliard cinci sute pe lună. Asta ar însemna 14, 15, 16 miliarde pe an. Acum eu spun teoretic”, afirma la finalul lunii trecute liderul UDMR, Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.ro

Primarii cer tăieri și din administrația centrală

Surse citate au declarat pentru Antena 3 CNN că primarii vor o tăiere diferențiată: maximum 20% din posturile ocupate la nivelul fiecărei primării, în funcție de grilele raportate la INS. Asta înseamnă că unii pot să nu facă tăierii, alții pot să taie până la 20%, iar alții pot decide să reducă din cheltuielile de salarizare. Important este ca primarii să aibă flexibilitate.

Primarii mai cer ca administrația centrală și cea locală să meargă la pachet – altfel nu acceptă măsurile. Acestea trebuie să fie similare. „În plus, trebuie să scoatem cluburile sportive din structurile primăriilor – nu putem să dăm afară antrenori sau maseuri, pentru că asta nu schimbă nimic în realitate”, a declarat un edil, pentru Antena 3 CNN.

Pe lângă tăierile din administrația locală, Coaliția trebuie să se pună de acord și asupra Pachetului III de măsuri pe care Guvernul să își asume răspunderea în Parlament și care ar urma să vină cu reduceri de cheltuieli și în instituțiile centrale.

