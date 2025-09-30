173 milioane de lei, subvenții pentru partide politice: PSD ia „grosul” banilor. ONG: „Proiectul de rectificare bugetară nu prevede reducerea banilor pentru partide, în ciuda promisiunii făcute de Bolojan”

În decurs de opt luni, partidele politice au încasat subvenții în valoare de 173 de milioane de lei. PSD a luat cei mai mulți bani: 57 de milioane de lei.

Peste 170 de milioane de lei, subvenții pentru partide politice|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

În urma alegerilor din 2024, opt partide primesc subvenții, din care 2 (PMP și Forța Dreptei) pentru rezultatele de la locale.

Până în luna septembrie, partidele au primit 173 de milioane de lei, iar până la finalul anului ar trebui să primească 284 de milioane de lei.

173 milioane de lei, subvenții pentru partide politice: PSD ia „grosul” banilor

Din totalul subvențiilor acordate partidelor politice, 57 de milioane au ajuns la PSD, 34 la AUR și 31 la PNL, potrivit celui mai recent raport realizat de organizația Expert Forum (EFOR).

Din acest total, partidele au cheltuit 174 milioane de lei până în august, din care 92 de milioane, adică aproape 53%, pentru presă și propagandă. Majoritatea banilor vin de la PSD.

Venituri partide

Se observă o scădere semnificativă a cheltuielilor după aprilie – mai 2025, cu cea mai mică valoare totală în luna iunie (14 mil. lei) și august (11 mil. lei). Cheltuielile sunt similare mai degrabă cu cele din anii neelectorali 2021 sau 2022, semnalează sursa citată. În general, partidele cheltuie mai puțini bani vara, mai ales pentru presă și propagandă.

„Proiectul de rectificare bugetară nu prevede reducerea banilor pentru partide, în ciuda promisiunii făcute de Bolojan”

„Trebuie menționat că proiectul de rectificare bugetară nu prevede nicio scădere a valorii subvențiilor pentru partide, deși premierul Ilie Bolojan promisese anterior scăderea acestora, iar acum câteva zile vorbea de o posibilă tăiere de 10% din buget (o reducere oricum anemică)”, notează EFOR.

Singura modificare în bugetul Autorității Electorale Permanente (AEP), care apare în proiectul publicat pe 29 septembrie este o alocare adițională de 169 de milioane de lei, pentru rambursarea cheltuielilor de la prezidențiale.

„Având în vedere contextul actual este totuși dezamăgitor faptul că aceste sume nu se reduc – chiar dacă economia financiară nu este foarte mare, este un gest simbolic, care ar întări ideea că partidele sunt dispuse să facă anumite compromisuri”, adaugă sursa citată.

Un alt aspect regretabil vizează comportamentul liderilor politici, care refuză să facă publice informații legate de contractele pentru presă și propagandă.

Chiar dacă legea este defectuoasă și nu obligă partidele să publice aceste date din oficiu, nu înseamnă că nu o pot face din proprie inițiativă sau pe baza Legii 544/2001, arată Expert Forum.

Cu toate acestea, partidele refuză să publice informații legate de beneficiarii fondurilor și încalcă legea constant.

„Solicităm partidelor politice să fie responsabile și să deschidă aceste informații către societate. Nu credem că ascunderea după clauzele de confidențialitate este binevenită, mai ales când vorbim despre bani publici – iar acest guvern și-a asumat să fie cât mai transparent”, transmite EFOR.

92 de milioane de lei pentru presă și proagandă

În primele opt luni din 2025, cea mai mare parte a banilor a fost cheltuită pentru:

*presă și propagandă - 92 de milioane de lei (53%),

*personal - 18 mil. de lei (10%)

*investiții in bunuri mobile și imobile - 12 milioane de lei (7%).

Sursa: EFOR

Cheltuieli partide

Cheltuielile ianuarie – august, pe partide:

PSD a cheltuit în total 75,8 milioane de lei și a investit cel mai mult, 81% din bani, în contracte pentru presă și propagandă (61,4 mil. lei) și aproape 6% pentru personal (4,4 mil. de lei). Pentru consultanță politică a cheltuit 2,2 mil. de lei (2,8 %), iar pentru sondaje de opinie 2,6 mil. de lei (3,5%). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

a cheltuit în total 75,8 milioane de lei și a investit cel mai mult, 81% din bani, în contracte pentru presă și propagandă (61,4 mil. lei) și aproape 6% pentru personal (4,4 mil. de lei). Pentru consultanță politică a cheltuit 2,2 mil. de lei (2,8 %), iar pentru sondaje de opinie 2,6 mil. de lei (3,5%). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii. AUR a cheltuit 31 milioane de lei : 53% pentru presă și propagandă (16 mil. lei), respectiv încă 1,8 mil. lei (5,9%) pentru producția si difuzarea de spoturi publicitare. În plus, 7,8% au mers la către linia bugetară organizarea de activități cu caracter politic (2,4 mil lei) și 6,5% pentru deplasări în țară si in străinătate (2 mil. lei). Pentru personal partidul a cheltuit 5%, adică 1,6 mil lei. AUR a plătit 1,2 mil. lei pentru investiții imobiliare. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

a cheltuit 31 milioane de lei 53% pentru presă și propagandă (16 mil. lei), respectiv încă 1,8 mil. lei (5,9%) pentru producția si difuzarea de spoturi publicitare. În plus, 7,8% au mers la către linia bugetară organizarea de activități cu caracter politic (2,4 mil lei) și 6,5% pentru deplasări în țară si in străinătate (2 mil. lei). Pentru personal partidul a cheltuit 5%, adică 1,6 mil lei. AUR a plătit 1,2 mil. lei pentru investiții imobiliare. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii. USR a cheltuit în total 24,7 milioane de lei: 20% din bani pentru presă și propagandă (4,9 mil. lei), 30% pentru personal (7,5 mil. lei) și 8% pentru chirii și utilități sedii (1,7 mil de lei). Pentru onorarii avocați, executori și experți, respectiv telecomunicații, partidul a cheltuit câte 5%, iar pentru consultantă aproape 5% (1,2 mil lei). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

a cheltuit în total 24,7 milioane de lei: 20% din bani pentru presă și propagandă (4,9 mil. lei), 30% pentru personal (7,5 mil. lei) și 8% pentru chirii și utilități sedii (1,7 mil de lei). Pentru onorarii avocați, executori și experți, respectiv telecomunicații, partidul a cheltuit câte 5%, iar pentru consultantă aproape 5% (1,2 mil lei). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii. PNL a cheltuit în total 28 milioane de lei, din care 10 milioane de lei pentru investiții imobiliare – sediu (36%). Pentru presă și propagandă a alocat o treime din bani – 9,1 mil de lei, iar pentru personal aproape 10% – 2,6 mil de lei. Consultanța politică a reprezentat 6% din cheltuieli – 1,7 mil lei, iar pentru activități politice partidul a cheltuit 712 mii lei. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

a cheltuit în total 28 milioane de lei, din care 10 milioane de lei pentru investiții imobiliare – sediu (36%). Pentru presă și propagandă a alocat o treime din bani – 9,1 mil de lei, iar pentru personal aproape 10% – 2,6 mil de lei. Consultanța politică a reprezentat 6% din cheltuieli – 1,7 mil lei, iar pentru activități politice partidul a cheltuit 712 mii lei. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii. SOS România a cheltuit 9,3 milioane de lei, din care 37% pentru activități cu caracter politic – 3,5 mil de lei, 13% (1,2 mil de lei) pentru deplasări și câte 11% pentru transport, chirii și utilități sedii și personal (câte 1 mil. lei). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii și nu a cheltuit decât 12.500 lei pentru linia bugetară presă și propagandă.

a cheltuit 9,3 milioane de lei, din care 37% pentru activități cu caracter politic – 3,5 mil de lei, 13% (1,2 mil de lei) pentru deplasări și câte 11% pentru transport, chirii și utilități sedii și personal (câte 1 mil. lei). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii și nu a cheltuit decât 12.500 lei pentru linia bugetară presă și propagandă. PMP a cheltuit 1,1 mil lei, din care 54% pentru personal (619 mii de lei) și 18% pentru chirii și utilități sedii (214 mii lei). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

a cheltuit 1,1 mil lei, din care 54% pentru personal (619 mii de lei) și 18% pentru chirii și utilități sedii (214 mii lei). Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii. Pro România a cheltuit 1 mil. de lei, din care 52% pentru chirii și utilități (578 mii de lei) și o treime (320 mii lei) pentru personal. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

a cheltuit 1 mil. de lei, din care 52% pentru chirii și utilități (578 mii de lei) și o treime (320 mii lei) pentru personal. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii. POT a cheltuit 3,1 mil lei, din care 50% (1,5 mil lei) pentru consultanță politică, 13% pentru Organizarea de activități cu caracter politic (430 mii lei), 8% pentru onorarii (266 mii de lei) și 6% pentru investiții (183 mii lei). Pentru personal partidul a plătit doar 80 mii de lei. Pentru presă și propagandă au cheltuit 46 mii de lei. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii.

a cheltuit 3,1 mil lei, din care 50% (1,5 mil lei) pentru consultanță politică, 13% pentru Organizarea de activități cu caracter politic (430 mii lei), 8% pentru onorarii (266 mii de lei) și 6% pentru investiții (183 mii lei). Pentru personal partidul a plătit doar 80 mii de lei. Pentru presă și propagandă au cheltuit 46 mii de lei. Restul de fonduri au fost cheltuite pe alte categorii. Forța Dreptei a cheltuit 173 mii de lei, din care 45 % pentru chirii și utilități sedii (78 mii de lei) și 28 % pentru personal (49 mii lei).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: