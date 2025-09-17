Ovidiu Cîmpean (PNL) le cere parlamentarilor AUR să nu țină România dependentă de gazul rusesc: „Facturile nu se plătesc cu populism!”

Mesaj tranșant transmis de deputatul Ovidiu Cîmpean de la tribuna Parlamentului pentru AUR: populismul ieftin ține țara dependentă de gazul rusesc. „Facturile la energie nu trebuie să fie o povară pentru români”, spune liberalul clujean.

Ovidiu Cîmpean (PNL) le cere parlamentarilor AUR să nu țină România dependentă de gazul rusesc: „Facturile nu se plătesc cu populism!”|Sursa: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Uniunea Europeană pregătește investiții de 45 de miliarde de euro prin intermediul Planului de acțiune pentru energie la prețuri accesibile.

În acest sens, rolul României este unul determinant, ca țară de graniță a UE ce poate avea un impact semnificativ în ceea ce privește securitatea energetică a Europei.

În calitate de raportor pe Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru energie la prețuri accesibile, deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL) a subliniat rolul fondurilor europene și a investițiilor pentru reducerea poverii facturilor asupra populației și creșterea securității energetice într-un context regional complicat.

De altfel, Cîmpean a transmis un mesaj categoric parlamentarilor AUR, pe care i-a îndemnat să nu țină România dependentă de gazul rusesc, în condițiile în care „facturile românilor nu se plătesc cu populism”.

Facturile la energie nu trebuie să fie o povară pentru români, spune Ovidiu Cîmpean. Uniunea Europeană vine cu soluții concrete, iar România trebuie să fie în prima linie a acestui efort comun.

„Aș dori să le spun celor de la AUR că dacă am fi după ei, România ar trăi la lumânare și dependentă de gazul rusesc.

România are investiții masive din fonduri europene în producerea de energie curată. La nivel european, factura pentru energie este redusă din motivele traziției verzi cu 45 de miliarde doar în 2025.

Prin urmare, lăsați sloganele populiste, pentru că facturile românilor nu se plătesc cu populism! Nu mai fiți pionii Moscovei și nu mai încercați să țineți țara dependentă de gazul rusesc.

Și, pentru ceilalți, care critică tranziția verde, cred că trebuie să ne facem și noi datoria aici, în România, să accelerăm Programul Tranzție Justă, să accelerăm investițiile din fondul de Modernizare sau investițiile prin RePowerEU”, a fost mesajul transmis de deputatul Ovidiu Cîmpean pentru parlamentarii AUR de la tribuna Camerei Deputaților.

Investiții în securitatea energetică

Ovidiu Cîmpean a prezentat, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, raportul asupra Comunicării Comisiei Europene – Planul de acțiune pentru energie la prețuri accesibile.

Planul de acțiune pentru energie la prețuri accesibile vine cu o serie de beneficii, precum:

*măsuri pentru scăderea și stabilizarea prețurilor la energie;

*protecția consumatorilor, în special a gospodăriilor vulnerabile;

*sprijin pentru industrie și competitivitate;

*investiții în energie curată, nucleară și regenerabilă;

*consolidarea interconectărilor și a securității energetice la nivel european.

România are un rol esențial în securitatea energetică a Europei.

Ca raportor pe Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru energie la prețuri accesibile, liberalul clujean a susținut câteva priorități clare pentru țara noastră:

*Finanțare europeană dedicată pentru infrastructura energetică strategică: interconectările cu Republica Moldova și Ucraina, rețele de transport al hidrogenului și capacități de stocare.

*Valorificarea resurselor proprii de gaze natural din Marea Neagră (Neptun Deep), integrate în strategiile europene de securitate energetică.

*Sprijin pentru dezvoltarea capacităților nucleare: Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă și noile proiecte de reactoare modulare mici (SMR).

*Recunoașterea României ca stat de frontieră energetică al Uniunii, cu sprijin suplimentar pentru protejarea infrastructurii critice.

*Criterii de echitate socială în sprijinul european pentru consumatori, astfel încât statele cu venituri mai scăzute, ca România, să primească ajutor mai consistent în combaterea sărăciei energetice.

*Investiții în oameni: programe europene de formare și reconversie profesională pentru specialiști în energie verde și nucleară, cu implicarea universităților și centrelor de cercetare românești.

„România are potențialul de a fi un pilon de securitate energetică în Europa Centrală și de Est. Dar pentru aceasta avem nevoie de investiții, de parteneriate europene și de politici responsabile”, a explicat Ovidiu Cîmpean.

Fără tranziția energetică, factura UE la importurile de combustibili fosili ar fi în 2025 cu 45 miliarde de euro mai mare decât în 2019.

„Facturi mai mici pentru cetățeni, economii uriașe pentru Europa! Planul de acțiune va aduce economii de până la 130 de miliarde de euro până în 2030 adică 0,65% din PIB-ul UE”, a adăugat parlamentarul clujean.

Aceste reduceri provin din creșterea electrificării și eficienței energetice (25%), înlocuirea combustibililor fosili cu energie curată în producția electrică (50%) și dezvoltarea rețelelor inteligente și a flexibilității sistemului energetic (25%).

