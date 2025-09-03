Ovidiu Cîmpean, replică acidă pentru AUR în Parlament: „Fermierii nu trăiesc din lozinci, ci din subvenții și sprijin concret”

Uniunea Europeană sprijină fermierii români prin investiții de 15 miliarde de euro. În Parlament, liberalul Ovidiu Cîmpean le-a cerut celor de la AUR să renunțe la abordările populiste: „Voi preferați ca fermierii să fie cu buzunarele pline de fals patriotism și cu hambarele goale”, a transmis deputatul clujean.

Replică acidă servită în Parlament de deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) pentru AUR.

În condițiile în care AUR a criticat poziția României în favoarea unei politici agricole comune separate în viitorul buget al UE, Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, a arătat că fermierii români au nevoie de investiții, nu de „lozinci” patriotice.

„Colegii de la AUR își doresc să hrănească fermierii cu lozinci, nu cu subvenții.

Politica Agricolă Comună înseamnă 15 miliarde de euro pentru România, bani care intră în buzunarele fermierilor.

Voi preferați ca fermierii să fie cu buzunarele pline de fals patriotism și cu hambarele goale”, a transmis deputatul Ovidiu Cîmpean de la tribuna Camerei Deputaților.

„Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea agriculturii în România. De aceea cred că această poziție a României care sprijină o Politică Agricolă Comună separată în viitorul buget al Uniunii Europene trebuie susținută și votată. Așa că lăsați lozincele și haideți să fim pragmatici pentru români”, a adăugat parlamentarul Ovidiu Cîmpean în intervenția sa publicată pe pagina de Facebook.

Propunerea Comisiei Europene privind alocările pentru statele membre în cadrul exercițiului financiar 2028-2034 prevede pentru România o alocare totală 60,2 miliarde de euro.

