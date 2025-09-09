România primește 16,6 miliarde de euro, bani europeni. Ovidiu Cîmpean: „Sunt bani ce vor fi investiți direct în viitorul nostru”.

Comisia Europeană alocă României 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). „Acești bani vor fi investiți direct în viitorul nostru”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL).

România primește 16,6 miliarde de euro, bani europeni. Ovidiu Cîmpean: „Sunt bani ce vor fi investiți direct în viitorul nostru”.| Foto: Ovidiu Cîmpean

România primește a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul programui strategic SAFE.

„România este stat de frontieră al UE și NATO, iar într-o lume nesigură, aceste investiții sunt garanția că vom rămâne uniți, puternici și respectați”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților.

România primește 16,6 miliarde de euro, bani europeni. Ovidiu Cîmpean: „Sunt bani ce vor fi investiți direct în viitorul nostru”.

„Siguranța copiilor noștri și liniștea familiilor noastre încep cu decizii curajoase luate azi. Îl felicit pe Ilie Bolojan și echipa guvernamentală implicată în negocierile de la nivel european”, a transmis parlamentarul clujean.

Prin programul european SAFE, România primește 16,68 miliarde €, a doua cea mai mare alocare din întreaga Uniune Europeană.

„Pentru mine, asta nu înseamnă doar cifre și negocieri la Bruxelles. Înseamnă:

*părinți care își cresc copiii într-o țară protejată,

*o armată mai puternică și capabilă să apere pacea,

*autostrăzi care ne leagă mai repede și mai sigur de Europa,

*fabrici și locuri de muncă bine plătite aici, acasă”, notează liberalul clujean Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

România este printre principalii beneficiari ai programului strategic SAFE, care arată importanta țării noastre pentru Europa, explică Ovidiu Cîmpean.

„Urmează pașii tehnici, dar direcția este clară: investim azi pentru ca mâine copiii noștri să trăiască într-o Rpmânie sigură și prosper”, adaugă Cîmpean în mesajul citat.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi. 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul pentru acest instrument.

„Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare”, se arată în informarea publicată marți de Guvernul României.

Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.

Programul SAFE, trei implicații majore pentru România

Participarea la programul SAFE are trei implicații majore:

Componenta de apărare, care presupune o planificare pe următorii 5 ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare. Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene.

Componenta bugetară. Achizițiile de tehnică militară din următorii 5 ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât am fi putut obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani.

Componenta de infrastructură. Este propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava - Siret, respectiv Pașcani – Iași - Ungheni.

După alocarea acestei sume urmează negocierea tehnică pentru definitivarea listei proiectelor finanțate. Această negociere se va desfășura în septembrie și octombrie, după care va fi stabilită lista finală a proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: