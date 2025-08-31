Deputatul Ovidiu Cîmpean, despre reforma companiilor de stat: „Mai puțină risipă și mai mult respect pentru banii românilor”

Reforma companiilor de stat reprezintă o decizie corectă, prin care banii românilor nu vor mai fi irosiți pe privilegii, semnalează Ovidiu Cîmpean (PNL). „Ca deputat, susțin aceste reforme pentru că România are nevoie de reguli drepte”, spune parlamentarul clujean.

Ovidiu Cîmpean, despre reforma companiilor de stat: „Mai puțină risipă și mai mult respect pentru banii românilor”|Foto: Ovidiu Cîmpean

Guvernul Bolojan a aprobat, vineri, cinci din cele șase proiecte de lege din cadrul pachetului doi de măsuri fiscale.

Una dintre măsurile aprobate de Executiv vizează reforma companiilor de stat, prin scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie şi reducerea semnificativă a indemnizaţiilor.

Ovidiu Cîmpean, despre reforma companiilor de stat: „Mai puțină risipă și mai mult respect pentru banii românilor”

„Românii muncesc din greu și plătesc taxe, iar banii lor nu trebuie irosiți pe privilegii pentru câțiva”, spune deputatul liberal Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Concret, guvernanța corporativă a companiilor de stat presupune o serie de măsuri, precum:

*Consiliile de Administrație vor avea maxim 3 sau 5 membri (în loc de 7, cât este în prezent).

*Dispar 184 de posture din CA-uri centrale şi 1.000 din CA-uri publice locale.

*Indemnizațiile plafonate la maxim 2 salarii medii brute.

*Pentru directori și membri executivi, indemnizațiile scad cu 50% la cele fixe și cu 71% la cele variabile.

*Se reduc cu 48% indemnizațiile membrilor CA din 20 de regii și societăți comerciale.

De asemenea, selecția managementului se face pe merit profesional, evaluare pe criterii clare, iar salariul depinde de performanță, arată deputatul Ovidiu Cîmpean.

Economii estimate:

*ROMATSA: -78% indemnizații variabile directori

*ROMGAZ: -63% indemnizații variabile directori

*Hidroelectrica & Nuclearelectrica: -38% indemnizații CA

*Transelectrica: -30% directori, -43% membri CA

„Ca deputat, susțin aceste reforme pentru că România are nevoie de reguli drepte, nu de privilegii. Rezultatul: mai puțină risipă, mai multă corectitudine și respect pentru banii românilor”, adaugă Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Pentru pachetul doi de măsuri fiscale, care include și reforma companiilor de stat, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, 1 septembrie. Potrivit Constituției, Executivul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: