Deputatul Ovidiu Cîmpean susține reforma pensiilor magistraților: „Aceste măsuri repară nedreptățile acumulate”

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL) susține reforma pensiilor magistraților și arată că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan reprezintă un pas necesar pentru restabilirea echității. „Un stat corect înseamnă reguli echitabile pentru toți!”, spune parlamentarul clujean.

Ovidiu Cîmpean, despre reforma pensiilor magistraților: „Obiectivul constă în restabilirea echității și păstrarea magistraților cu experiență în sistem”|Foto: Ovidiu Cîmpean

Guvernul a adoptat vineri, parțial, pachetul doi de măsuri fiscale, în condițiile în care reforma administrației locale a fost amânată.

Unul dintre proiectele incluse în pachet vizează reforma pensiilor magistraților.

Cîmpean: Obiectivul constă în restabilirea echității și păstrarea magistraților cu experiență în sistem

Liberalul clujean Ovidiu Cîmpean arată că noul proiect propus de Guvern vine să corecteze situațiile inadecvate acumulate în timp în privința vârstei de pensionare a magistraților.

Conform deputatului clujean, statul român face pași corecți pentru restabilirea echității, în condițiile în care magistrații se pot pensiona după vârsta de 40 de ani, cu o pensie medie de 5.000 de euro. Astfel, reforma pensiilor adoptată de Guvern restabilește echilibrul în ceea ce privește contributivitatea și permite păstrarea magistraților cu experiență în sistem.

„Ca deputat, susțin aceste măsuri pentru că ele repară nedreptăți acumulate în timp și așază statul pe o fundație corectă, în slujba oamenilor.

Astăzi, un magistrat se poate pensiona la doar 47-49 de ani, după 25 de ani de activitate, cu o pensie care ajunge și la 5.000 de euro net. Este o diferență uriașă față de regulile care se aplică celorlalți români și o nedreptate pe care trebuie să o îndreptăm”, notează Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit reformei pensiilor magistraților:

*vârsta de pensionare va crește treptat la 65 de ani, ca în sistemul public,

*vechimea necesară devine 35 de ani, nu doar 25,

*pensia se va calcula după media ultimilor 5 ani, nu doar după ultima lună, și nu va depăși 70% din ultimul venit net.

„Obiectivul este restabilirea echității și păstrarea magistraților cu experiență în sistem. Un stat corect înseamnă reguli echitabile pentru toți!”, adaugă deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Pentru pachetul doi de măsuri fiscale, care include și reforma pensiilor magistraților, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, 1 septembrie. Potrivit Constituției, Executivul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.

