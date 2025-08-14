Bolojan cere primarilor de comune „responsabilitate față de banul public”. Funcționarii amenință cu greva generală.

Reforma administrației publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale, iar la întâlnirea cu primarii de comune premierul Ilie Bolojan a cerul „responsabilitate față de banul public”. Funcționarii din primării amenință cu greva generală, nemulțumiți de reformele pregătite de Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a avut consultări, joi, cu reprezentanții Asociației Comunelor din România, pe tema reformei administrației publice locale și a finanțării eșalonate a proiectelor de investiții.

Bolojan cere primarilor de comune „responsabilitate față de banul public”

În cadrul consultărilor cu primarii de comune, au fost analizate aspecte legate de reducerea cheltuielilor de personal, prin diminuarea posturilor în administrația publică locală și organizarea mai eficientă la nivelul fiecărei structuri, reforma impozitării proprietății, extinderea digitalizării la nivelul primăriilor de comune, fapt care va eficientiza activitatea și va crește calitatea serviciilor publice.

„Reforma administrației publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților, pe care îl vom adopta la sfârșitul acestei luni. Dacă vom continua în această linie a responsabilității față de banul public, șansa să trecem peste această perioadă dificilă este mare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții primarilor, potrivit informării publicate de Guvern.

Prioritizarea și eșalonarea finanțării investițiilor derulate la nivelul administrației publice locale reprezintă un alt subiect analizat de reprezentanții Guvernului și primarii comunelor din România.

Funcționarii primăriilor amenință cu greva generală

În urma consultărilor, funcționarii din primăriile de comune susțin că sunt pregătiți să intre în grevă generală pe 8 septembrie.

Aceștia sunt nemulțumiți de o prevedere din actualul proiect de lege privind reforma administrației locale, care prevede că ordonatorul de credite poate stabili ca un post ocupat cu normă întreagă să fie transformat într-unul cu jumătate de normă.

„Pe 8 septembrie vom intra în grevă generală, a primăriilor de comune din România, dacă rămâne singura problemă pe care doresc să o abordez aici. Problemă care nu este legată de bani, problemă care nu este legată de deficitul bugetar, este o pătură în cap care ni s-a pus nouă, funcționarilor publici din primării, în numele deficitului bugetar, dar, în fapt, fiind vorba despre nevoia de răfuială personală a câtorva primari de municipii cu oameni care-i incomodează.

La ultima formă a legii, ceea ce reușisem să negociem în edițiile precedente dispăruse cu totul din proiectul de lege, și anume periclitarea regimului funcționarului public, forma publicată joia trecută cuprinde cea mai veninoasă formă de epurare politică pe care putea să și-o imagineze cineva, și anume «tăierea» funcționarului public în două odată cu scaunul, odată cu postul'', a declarat președintele Sindicatului Național SCOR, Dan Cârlan în urma consultărilor de la Palatul Victoria, citat de Agerpres.ro

Consultările dintre Guvern și reprezentanții autorităților publice locale vor continua în perioada următoare.

