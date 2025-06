27 de comune din județul Cluj rămân fără viceprimari. Nemulțumiri în teritoriu: „Activitatea și rezultatele administrației vor fi afectate în mare măsură”

Mai multe comune din Cluj, în care populația este sub 1.500 de locuitori, vor rămâne fără viceprimar. Decizia a stârnit reacții în rândul administrațiilor locale.

O decizie recentă a Guvernului României, anunțată oficial de prefectul județului Cluj, Maria Forna, a stârnit nemulțumiri în rândul autorităților locale.

Începând cu 1 ianuarie 2026, 27 de comune din județul Cluj vor pierde funcțiile de viceprimar, în urma unei măsuri de restructurare administrativă ce vizează unitățile administrativ-teritoriale cu o populație mai mică de 1.500 de locuitori.

Potrivit prefectului Maria Forna, decizia face parte dintr-un program național de reformă administrativă asumat de coaliția de guvernare. Scopul declarat este reducerea cheltuielilor bugetare și „dimensionarea corectă a aparatului administrativ, în funcție de realitatea demografică și necesitățile reale ale comunităților”.

„Ca urmare a programului de guvernare asumat de coaliția celor patru partide, sunt prevăzute o serie de măsuri de restrângere a aparatului administrației locale”, a declarat prefectul Clujului, Maria Forna, pentru Agerpres.ro

Comunele mici rămân fără viceprimari

„Astfel, în Unitățile Administrativ-Teritoriale cu o populație mai mică de 1.500 de locuitori nu va mai exista funcția de viceprimar. Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali, așadar cei aflați în aceste funcții își vor continua mandatele de aleși locali începând cu data de 1 ianuarie 2026. La nivelul județului Cluj, din totalul de 81 de Unități Administrativ Teritoriale, măsura se va aplica unui număr de 27 UAT-uri care, în acest moment, au populație sub 1.500 locuitori”, a explicat prefectul Maria Forna, potrivit sursei citate.

Reacțiile viceprimarilor: „Sigur că nu ne bucurăm”

monitorulcj.ro a stat de vorbă cu trei viceprimari ale căror comune se regăsesc pe lista afectată. Toți s-au arătat îngrijorați și consideră că măsura este una generalizată, aplicată fără o analiză reală a nevoilor din teren.

„Sigur că nu ne bucurăm. Viceprimarii implicați unde sunt proiecte pe fonduri sau alte investiții și afectează. Nu știm cum o să fie în continuare, dar asta este o chestie importantă. Adică cum suntem și noi, oricum suntem puțini și implicați și în fiecare proiect sau investiție. Eu sunt și cu achiziții și cu implementarea proiectelor, management proiecte, deci nu știm cum o să fie, vedem. Mergem înainte și sperăm în bine. Și ca să putem implementa tot ceea ce am propus.

(Considerați că prin această măsură vor fi mai mulți bani la buget? - n.red.) Nu știu dacă măsura asta chiar, sigur că e o economisire, dar nu cred că este o valoare consistentă care a rezolvat problema. Acum aici trebuie văzut chestia practică. Contează și performanța și toate la un loc. Încercăm să facem față în fiecare domeniu (…) După aia toate atribuțiile acestea vor pica pe primar sau și pe ceilalți angajați și volumul de muncă ar fi mult mai mare. Dacă se blochează și posturile, nu știu cum o să fie. Activitatea și rezultatele administrației vor fi afectate în mare măsură”, a declarat Kovács Zoltán, viceprimarul comunei Sâncraiu.

„O decizie nepotrivită”

„Eu nu o consider potrivită. De exemplu, la comuna Mărișel, la care sunt viceprimar, e comună foarte mare și de abia facem față. Suntem 13 angajați cu totul. Cu primar, cu viceprimar și de abia facem față. Acum comunele mai mici, poate că e mai simplu, dar la noi foarte greu. Viceprimarul are subordine o grămadă de persoane pe care le coordonează, chestii de operator de utilaje, ce ține de deszăpezire. O să fie foarte greu pentru domnul primar care rămâne. Noi am pus suflet aici să facem pentru comunitate. Și așa suntem puțini la o comună de așa mărime. E foarte greu ca să te descurci o persoană singură. Domnul primar e cu alte chestii, cu chestii de finanțe și de contracte. Viceprimarul le pune în aplicare. Deci e un pic încurcat, nu e chiar așa simplu. Acum, neșansa. Neșansa că suntem cu 30 de persoane sub 1.500 din legislația asta. Restul am fost tot 1.800-2.000. Nu știu, legislația asta și-a s-o nimerit. La recensământul care l-am avut, suntem sub 1.500 cu 40 de persoane”, a adăugat Ghic Nicolae, viceprimarul comunei Mărișel.

„Nu cred că vor fi mai mulți bani”

„Nu cred că vor fi mai mulți bani, cred că noi am lucrat pentru banii aceștia. Dacă așa crede lumea, că noi am fost chiar oamenii aia care eram în Cluj și dacă crede lumea că noi nu am lucrat pentru acești bani, atunci facem altceva (…) Mergem înainte, cum v-am zis, dacă o să am sănătate și mânuri, chiar nu mi-e frică că chiar mă afectează așa, că nu mă pot trăi în continuare. Am avut o colaborare foarte bună cu colegii și cu domnul primar, dar chiar le pare rău că s-a decis așa. E totuși o hotărâre care s-a apărut din aer. Cum vom vedea, nu depinde de noi. Dacă se poate, rămânem în continuare, dacă nu, mergem și ne facem treaba unde putem”, a transmis Kovács István, viceprimarul comunei Izvoru Crișului.

Lista comunelor din județul Cluj vizate de măsura restrângerii aparatului administrativ

Comunele din Județul Cluj care nu vor mai avea viceprimar:

Sâncraiu (1.489 de locuitori)

Mărgău (1.481)

Suatu (1.447)

Mărișel (1.445)

Ciucea (1.442)

Petreștii de Jos (1.439)

Izvoru Crișului (1.419)

Așchileu (1.415)

Săcuieu (1.378)

Geaca (1.376)

Dăbâca (1.353)

Recea-Cristur (1.345)

Mănăstireni (1.293)

Borșa (1.287)

Bobâlna (1.284)

Rîșca (1.284)

Cornești (1.274)

Sânmărtin (1.225)

Beliș (1.224)

Buza (1-128)

Jichișu de Jos (1.074)

Aluniș (1.053)

Palatca (1.001)

Aiton (983)

Valea Ierii ( 873)

Ploscoș (605 locuitori)

Vultureni (1.447 de locuitori)

