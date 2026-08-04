Stadiul lucrărilor a ajuns la 50% la înlocuirea conductei de canalizare de pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca

Lucrările avansează conform graficului la lucrările de înlocuire a conductei de canalizare de pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca. Stadiul proiectului a ajuns la aproximativ 50%.

Lucrările de înlocuire a conductei de canalizare de pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca | Foto: Consiliul Județean Cluj

Stadiul lucrărilor de înlocuire a conductei de canalizare de pe strada C.A. Rosetti a ajuns la aproximativ 50% | Foto: Consiliul Județean Cluj

Lucrările de înlocuire a conductei de canalizare de pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca înregistrează un progres de circa 50%

Lucrările de înlocuire a conductei de canalizare de pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca avansează conform graficului

Compania de Apă „Someș” S.A., operator regional de apă aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, continuă execuția lucrărilor din cadrul contractului „Înlocuire conductă de canalizare pe strada C.A. Rosetti din municipiul Cluj-Napoca”.

Consiliul Județean Cluj, a transmis marți, 4 august 2026, că, până în prezent, au fost realizați 156 de metri din noua conductă și executate 11 racorduri la proprietăți, ceea ce reprezintă aproximativ 50% din volumul lucrărilor.

„Lucrările de înlocuire a conductei de canalizare de pe strada Rosetti continuă conform graficului de execuție. Suntem în permanentă legătură cu reprezentanții Companiei de Apă și ai constructorului deoarece ne dorim ca lucrările să fie finalizate cât mai repede, astfel încât clujenii care locuiesc în zonă, ori cei care o tranzitează, să nu mai fie nevoiți să apeleze la rutele ocolitoare”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Lucrări de peste 2 mil. lei la conducata de canalizare de pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca

Investiția vizează înlocuirea unei conducte de canalizare din beton, veche de peste 60 de ani. Degradarea avansată, cauzată de vechime și traficul intens din zonă, a impus înlocuirea acesteia.

Valoarea investiției este de 2.085.854,64 lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri proprii ale Companiei de Apă „Someș”.

Noua rețea de canalizare va avea o lungime totală de 362 de metri, evacuarea apelor uzate menajere continuând a se realiza prin intermediul racordurilor de canalizare existente, conectate la noua conductă proiectată.

Pe perioada derulării lucrărilor, circulația rutieră pe strada C.A. Rosetti este restricționată temporar.

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