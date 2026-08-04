Noi sisteme de răcorire în spațiul public, la Baza sportivă Gheorgheni. Emil Boc: „O opțiune foarte bună pentru perioadele caniculare”.

Primăria Cluj-Napoca a amenajat la Baza sportivă Gheorgheni o zonă de răcorire printr-un sistem de pulverizare ce transformă apa în particule microscopice, care se evaporă aproape instantaneu și răcoresc aerul în mod natural. Sistemul va fi amenajat și în alte locații din oraș.

Noi sisteme de răcorire în spațiul public la Baza sportivă Gheorgheni. Emil Boc: „O opțiune foarte bună pentru perioadele caniculare”.|Foto: Emil boc - Facebook

Primăria Cluj-Napoca a amenajat la Baza sportivă Gheorgheni o zonă de răcorire cu ceață fină, o opțiune foarte bună pentru perioadele caniculare.

Sistemul este testat în această locație, urmând a fi amenajate astfel de sisteme și în Baza sportivă „La Terenuri” din Mănăștur, precum și în zona centrală a orașului.

Noi sisteme de răcorire în spațiul public, la Baza sportivă Gheorgheni. Emil Boc: „O opțiune foarte bună pentru perioadele caniculare”.

„Dispozitivele cu titlu experimental au fost amplasate în Baza sportivă Gheorgheni.

Vom amplasa asemenea sisteme și în Baza sportivă din Mănăștur și, de asemenea, în zona centrală a orașului.

Noi sisteme de răcorire în spațiul public la Baza sportivă Gheorgheni. Emil Boc: „O opțiune foarte bună pentru perioadele caniculare”.|Foto: Emil boc - Facebook

Dragi clujeni, dacă vreți o răcoreală bună, nu mergeți la bere, beți apă plată, și haideți în Baza sportivă din Gheorgheni pentru o răcoreală pe cinste”, a transmis primarul Emil Boc.

Sistemul profesional de pulverizare funcționează la presiuni foarte înalte, de până la 80 de bari, transformând apa în particule microscopice, care se evaporă aproape instantaneu și răcoresc aerul în mod natural, contribuind la reducerea temperaturii resimțite în zilele caniculare.

Sistemul de răcorire, testat în Baza sportivă Gheorgheni, va fi instalat și în Baza sportivă „La Terenuri” din Mănăștur, precum și în zona centrală a orașului.|Foto: Emil boc - Facebook

În contextul caniculei prelungite, care vizează inclusiv județul Cluj, în municipiul Cluj-Napoca sunt disponibile 5 puncte pentru situații de urgență și pentru hidratare, precum și peste 100 de cișmele amplasate în oraș.

Punctele de sprijin sunt amplasate în cartierele Mănăștur și Mărăști, la Opera Maghiară, la Cinema Florin Piersic și la Casa de Cultură a Studenților.

Măsuri de protecție recomandate pe durata caniculei

Clujenii sunt sfătuiți să evite expunerea la soare între orele 12:00 și 17:00.

Consumați cel puțin 2 litri de apă pe zi, includeți fructe proaspete în alimentație și evitați alcoolul, băuturile foarte dulci și consumul excesiv de cafea. Purtați haine lejere, în culori deschise, și o șapcă sau o pălărie atunci când ieșiți din casă.

Valul de căldură se menține în cea mai mare parte a țarii. Județul Cluj este vizat de o atenționare meteo Cod portocaliu de caniculă până joi, 6 august, ora 10:00.

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