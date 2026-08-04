A fost promulgată legea care scade acciza la motorină. Între timp, carburantul diesel standard s-a scumpit iar și a ajuns la un pas de 11 lei/litru

Carburantul diesel standard s-a tot scumpit în ultimele zile și a ajuns la un pas de 11 lei/litru.

A fost promulgată legea care reduce acciza la motorină | Foto: monitorulcj.ro

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, 4 august 2026, că a semnat decretele de promulgare a legilor privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și privind prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe.

Legea care reduce acciza la motorină, promulgată

„Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe'', a scris Nicușor Dan pe X.

Potrivit șefului statului, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților, inclusiv în țara noastră.

„Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale”, a transmis președintele.

El a adăugat că măsurile de protecție instituite prin această lege vizează

declararea stării de criză pe piața petrolieră

reducerea (dinamică) accizei la motorină

plafonarea adaosului comercial

interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern

introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere

Motorina standard, la un pas de 11 lei/litru în Cluj-Napoca

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat, miercuri, 29 iulie 2026, proiectul de lege pentru declararea situației de criză pe piața petrolieră.

De la acea decizie a Camerei Deputaților și până azi, 4 august 2026, motorina standard s-a scumpit de mai multe ori și a ajuns să coste aproape 11 lei/litru.

Astăzi, cea mai scumpă motorină standard din Cluj-Napoca a ajuns să coste 10,98 lei/litru, la Gazprom și Lukoil, potrivit Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței.

Mol, Rompetrol și OMV vând motorina standard cu 10,83 lei/litru.

La Petrom, motorina standard costă 10,77 lei/litru.

Acciză dinamică la motorină

Legea care declară situație de criză pe piața petrolieră introduce o reducere dinamică a accizei. Reducerea accizei ar putea varia între 5% și 25% și va putea fi ajustată în funcție de evoluția prețurilor.

Potrivit inițiatorilor, mecanismul ar urma să reducă prețul carburanților la pompă cu cel puțin 34 de bani pe litru, iar în funcție de evoluția pieței reducerea poate ajunge până la 85 de bani pe litru.

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a declarat că mecanismul propus va produce, la nivelul actual al cotațiilor, o reducere de aproximativ 34 de bani pe litru. Acesta a precizat că diminuarea accizei poate crește până la 68 de bani, respectiv 85 de bani pe litru, dacă prețurile carburanților continuă să urce, raportat la perioada de dinaintea izbucnirii conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Totodată, potrivit expunerii de motive, se instituie unele măsuri cu privire la exportul de motorină, care se va putea realiza „doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort”.

A fost promulgată legea care prelungește termenul de achiziție a locuințelor cu TVA de 9%

„Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, a arătat Nicușor Dan.

Cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie.

„Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate și maturitate că măsuri echitabile și necesare pentru români obțin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a mai transmis președintele.

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