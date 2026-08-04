Dan Petrescu este dorit la FCSB: „Mi-a zis MM Stoica şi am acceptat!”

Dan Petrescu (58 de ani), ultima oară antrenor la CFR Cluj, este dorit de FCSB în staff-ul administrativ.

Dan Petrescu este dorit la FCSB / Foto: captură TV Prima Sport

Ultima dată la CFR Cluj, Petrescu este acum liber de contract şi pare că a scăpat de problemele care l-au făcut să facă un pas în spate în urmă cu un an.

Faptul că starea sa de sănătate s-a îmbunătățit i-a făcut pe Gigi Becali și Mihai Stoica să îl dorească la FCSB în funcție de director tehnic.

„Meme Stoica a vrut să-l ia. A zis hai să lucreze cu noi. Să stea şi în tribune, să le dea indicaţii. Ar sta, mi-ar spune mie şi la pauză: ‘bă, Gigi, uite, aia trebuie, aia trebuie’.

Eu aş vrea Dan Petrescu aşa (director tehnic), dar nu antrenor. Mi-a zis Meme şi am acceptat de acum două luni. Mi-a zis: ‘Bă Gigi, îl luăm pe Dan!’

Eu am zis: ‘Da, mă, da, pe Dan oricând. Mie îmi place de el, e prea cuminte omul. Ca om îmi place de el. Despre celelalte, treaba lui, fotbal ne-fotbal, că înjură, că nu. Nu mai înjură, cred. Repet, eu i-am zis lui Meme de acum două luni ‘Da, cu Dan Petrescu oricând să vină la noi‘” a declarat Becali, potrivit Fanatik.

Dan Petrescu este fără echipă de aproape un an, atunci când, în urma eliminării ruşinoase suferită de CFR Cluj în faţa suedezilor de la Hacken, scor 2-7, a ales să îşi prezinte demisia. Alături de ardeleni a cucerit cinci titluri de campion al României în perioada 2018-2022 şi o Cupă, în 2025.

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