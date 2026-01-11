Zi de foc pentru salvamontiști. De la Cluj au venit aproape cele mai multe apeluri de urgență.

Clujul s-a aflat în „topul” celor mai multe apeluri de urgență venite de pe munte în ultima zi.

Salvamontiștii au anunțat că au intervenit la un număr îgrijorător de evenimente montane | Foto: Salvamont România-Dispeceratul Național Salvamont / Fotografie ilustrativă

Salvamontiștii au avut o zi de foc, deoarece au intervenit la un număr ingrijorator de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarna.



Zi de foc pentru salvamontiștii clujeni. În județ au fost printre cele mai multe intervenții

Potrivit unui postări de pe pagina de Facebook a Dispeceratului Salvamont, duminică dimineața, 11 ianuarie 2026, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

18 apeluri pentru Salvamont Voineasa,

17 apeluri pentru Salvamont Cluj,

17 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

13 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

9 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,

6 apeluri pentru Salvamont Lupeni

5 apeluri pentru Salvamont Gorj,

5 apeluri pentru Salvamont Alba,

4 apeluri pentru Salvamont Prahova,

4 apeluri pentru Salvamont, Bihor,

3 apeluri pentru Salvamont Suceava,

3 apeluri pentru Salvamont Neamț,

3 apeluri pentru Salvamont Satu Mare,

2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic,

2 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei,

2 apeluri pentru Salvamont Mureș,

2 apeluri pentru Salvamont Brezoi,

1 apel pentru Salvamont Brezoi și Salvamont Vâlcea,

1 apel pentru Salvamont Hunedoara,

1 apel pentru Salvamont Sinaia,

1 apel pentru Salvamont Argeș,

1 apel pentru Salvamont Sibiu,

1 apel pentru Salvamont Bistrița Năsăud.

„În cazul acestor intervenții au fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 61 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor. S-au primit și 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, a mai transmis Dispeceratul Salvamont.

