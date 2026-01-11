SUA avertizează Vestul, dar laudă Clujul. Destinație de top pentru turiști, fără riscuri!

România, în special Clujul și Bucureștiul, se află printre țările cele mai sigure pentru turiști, mai sigură decât Franța, Spania, Italia sau Germania, potrivit Departamentului american de Stat.

Parcul Central, locul preferat pentru o plimbare în natură, indiferent de anotimp|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Departamentul de Stat al SUA a actualizat avertismentele de călătorie, plasând România și vecinii din Europa de Est în categoria celor mai sigure destinații din lume. Cu un nivel de risc minim, Bucureștiul și Clujul devin alternative strategice la marile capitale vestice, aflate sub alertă de terorism, potrivit economedia.ro.

Într-o analiză recentă a riscurilor globale, oficialii americani confirmă că România menține statutul de „Nivel 1” (categoria cu cel mai mic risc), ceea ce înseamnă că turiștii trebuie să ia doar măsuri de precauție obișnuite. Această clasificare plasează țara noastră într-o poziție privilegiată față de destinații tradiționale precum Franța, Germania, Italia sau Spania, care sunt menținute la Nivelul 2 din cauza amenințărilor teroriste persistente.

Lista țărilor europene încadrate la Nivelul 1

România

Bulgaria

Polonia

Republica Cehă

Ungaria

Slovacia

Slovenia

Estonia

Letonia

Lituania

Islanda

Norvegia

Finlanda

Croația (Deși este Level 1, SUA menționează precauții suplimentare pentru zonele cu potențiale mine terestre rămase din conflict)

Grecia

Muntenegru

Macedonia de Nord

Albania

Elveția

Austria

Portugalia

Irlanda

Luxemburg

Andorra

Monaco

San Marino

Malta

București și Cluj-Napoca: Siguranță și accesibilitate în 2026

Pe lângă indicatorii de securitate, România punctează decisiv și la capitolul costuri, fiind considerată o „oază” pentru bugetul călătorilor în acest an:

Cluj-Napoca ocupă un impresionant loc 5 în topul celor mai ieftine destinații europene pentru 2026.

Bucureștiul se află pe locul 8, oferind un mix atractiv de cultură și prețuri scăzute, la concurență directă cu Sofia, considerată cea mai ieftină capitală din regiune.

De ce este Europa de Est mai sigură decât Vestul?

Conform raportului american, centrele urbane dens populate din Europa de Vest și punctele turistice emblematice rămân ținte atractive pentru atacuri extremiste. În schimb, România și statele baltice sau Polonia sunt considerate destinații cu „riscuri suplimentare minime”, unde vigilența standard este suficientă.

Singura mențiune specială în regiune este pentru Croația (riscuri de mine terestre în zone izolate), în timp ce în România și Bulgaria principalele griji rămân infracțiunile minore, precum furtul din buzunare în locurile aglomerate.

Noi reguli pentru călători

Anul 2026 aduce schimbări majore la frontierele europene, implementate după lansarea sistemelor biometrice din toamna trecută:

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES): Lansat în octombrie 2025, acesta a înlocuit ștampilarea tradițională a pașapoartelor cu colectarea datelor biometrice (amprente și scanări faciale) pentru toți cetățenii non-UE care intră în cele 29 de țări europene participante, inclusiv România.

Regatul Unit: Tot de la începutul anului 2026, accesul în UK pentru cetățenii americani se face exclusiv pe baza unei autorizații electronice (ETA), valabilă doi ani.

