Actualitate
Vreme foarte rece la Cluj. Prognoza meteo 11 ianuarie 2026.
Codul galben de ger este valabil în Cluj, duminică, 11 ianuarie 2026.Clujul, în continuare sub cod galben de ger | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro
Temperatura maximă va fi de minus 6 grade Celsius, duminică, 11 ianuarie 2026, la Cluj-Napoca.
Temperatura minimă va fi de minus 10 grade Celsius.
ANM anunță cer mai mult noros, iar viteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.
Reamintim faptul că meteorologii au emis, vineri, 9 ianuarie 2026 o avertizare de tip cod galben de ger, valabilă pentru județul Cluj până luni, 12 ianuarie 2026.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: