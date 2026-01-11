Vreme foarte rece la Cluj. Prognoza meteo 11 ianuarie 2026.

Codul galben de ger este valabil în Cluj, duminică, 11 ianuarie 2026.

Clujul, în continuare sub cod galben de ger | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Temperatura maximă va fi de minus 6 grade Celsius, duminică, 11 ianuarie 2026, la Cluj-Napoca.

Temperatura minimă va fi de minus 10 grade Celsius.

ANM anunță cer mai mult noros, iar viteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.

Reamintim faptul că meteorologii au emis, vineri, 9 ianuarie 2026 o avertizare de tip cod galben de ger, valabilă pentru județul Cluj până luni, 12 ianuarie 2026.

