Actualitate

Vreme foarte rece la Cluj. Prognoza meteo 11 ianuarie 2026.

Codul galben de ger este valabil în Cluj, duminică, 11 ianuarie 2026.

Clujul, în continuare sub cod galben de ger | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro Clujul, în continuare sub cod galben de ger | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

 

 


 

Temperatura maximă va fi de minus 6 grade Celsius, duminică, 11 ianuarie 2026, la Cluj-Napoca.


 

 


Temperatura minimă va fi de minus 10 grade Celsius.

ANM anunță cer mai mult noros, iar viteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.


Reamintim faptul că meteorologii au emis, vineri, 9 ianuarie 2026 o avertizare de tip cod galben de ger, valabilă pentru județul Cluj până luni, 12 ianuarie 2026.

