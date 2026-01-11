Șase oameni împușcați mortal în SUA. Suspectul a fost arestat.

Șase oameni au murit în statul american Mississippi după ce au fost împușcate.

Șase oameni și-au pierdut viața în SUA după ce au fost împușcați | Foto: pexels.com

Cel puțin șase persoane au fost împușcate mortal în noaptea de vineri spre sâmbătă în comitatul Clay din statul american Mississippi, iar suspectul se află în custodia poliției, au informat sâmbătă presa locală și agențiile de aplicare a legii, fără a furniza alte detalii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Omorurile au avut loc în trei locuri diferite, a transmis postul WTVA, afiliat NBC News.

Suspectul se află în custodie „și nu mai reprezintă o amenințare pentru comunitate”, a scris șeriful local Eddie Scott, pe rețelele sociale.

El nu a indicat un bilanț al victimelor, însă, potrivit WTVA, au murit șase persoane.

„Vă rog să pomeniți victimele și familiile lor în rugăciunile voastre”, a mai scris Scott pe Facebook.

Comitatul Clay din Mississippi are o populație de aproape 20.000 de locuitori.

