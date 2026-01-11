U-BT Cluj cedează în prelungiri cu Igokea în ABA League. Mihai Silvășan: „Am avut multe șanse să câștigăm”.

U-BT Cluj a pierdut, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în prelungiri, scor 114-108, în prelungiri, în deplsarea cu Igokea din ABA League.

„Studenții” au pierdut în deplasarea din ABA League împotriva bonsniecilor de la Igokea| Foto: Facebook - U-BT Cluj-Napoca

U-Banca Transilvania a cedat în deplasarea din Bosnia și Herțegovina, în fața echipei Igokea m:tel Alexandrovac, scor 114-108, la capătul unei partide care a avut nevoie de o repriză de prelungiri pentru a decide echipa învingătoare.

După această partidă, U-BT rămâne pe locul 3 în Grupa A, cu 9 victorii și 4 înfrângeri. Următorul meci al „studenților” va fi pe teren propriu, sâmbăta viitoare, 17 ianuarie, contra BC Dubai.

Mihai Silvășan: „O înfrângere dureroasă pentru noi”

Mihai Silvășan i-a ales pe Guzman, Molinar, Ceaser, Woodbury și Creek pentru a începe partida. De cealalta parte, Nenad Stefanovic i-a trimis pe parchet pe Rorie, Popovic, Bess, Milosavljevic și Simanic.

„O înfrângere dureroasă pentru noi, felicitări celor de la Igokea, dar cred că am avut multe șanse să câștigăm. Din păcate, am gestionat greșit unele situații pe final, când ar fi trebuit să facem fault în momentul în care aveam un avantaj de 3 puncte și nu ar fi trebuit să forțăm o aruncare chiar în prima secundă a atacului dinainte. Acesta e baschetul, iei decizii greșite și ești pedepsit pentru ele. Asta este, o înfrângere grea pentru echipa noastră, dar suntem puternici, rămânem uniți și mergem mai departe către următorul meci”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor principal U-Banca Transilvania.

