11 ianuarie, penultima seară cu iluminat festiv în Cluj-Napoca. Când vor fi reaprinse instalațiile?

Seara de 11 ianuarie 2026 este penultima cu iluminatul festiv. Luminile vor mai fi reaprinse încă o dată.

Mai sunt două zile în care iluminatul ornamental va fi aprins în Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că astăzi, dumincă, 11 ianuarie 2026 este penultima seară din această iarnă cu iluminatul festiv.

„11 ianuarie ste penultima seară din această iarnă în care mai avem iluminatul ornamental și cu muzică de Sărbători”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Totodată, edilul a transmis și când va fi ultima seară cu lumini festive în oraș.

„Vom reveni pentru o seară în 24 ianuarie și apoi cu ocazia Sărbătorilor de iarnă din 2026”, a conchis Emil Boc.

