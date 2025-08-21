Bogdan Pivariu, despre riscurile suspendării finanțării PNRR pentru proiectele din Florești: „Investițiile vor continua indiferent de sursa de finanțare”

Administrația locală din Florești derulează o serie de proiecte de investiții în infrastructura școlară finanțate prin programul național „Anghel Saligny”, dar și din fonduri europene. „Fiecare proiect este analizat separat, iar investițiile vor continua”, spune primarul Bogdan Pivariu.

Bogdan Pivariu, despre proiectele europene dezvoltate în Florești: „Investițiile vor continua”|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Ministerul Proiectelor Europene a anunțat recent că în termen de 15 zile va fi elaborată o listă cu proiectele care vor beneficia de finanțare PNRR, iar autoritățile locale trebuie să prezinte stadiul proiectelor derulate.

Anunțul vine în contextul adoptării de către Guvern, marți, a unei Ordonanțe de urgență care oferă baza legală necesară pentru evaluarea proiectelor implementabile până la 31 august 2026. Dragoș Pîslaru a subliniat că în cazul proiectelor cu grad de realizare mai mic de 30% contractul de finanțare va fi suspendat, nu reziliat.

După cum arată primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, proiectele finanțate prin programul național „Anghel Saligny” sunt în stadiu avansat de realizare, iar în cazul extinderii Liceului „Dumitru Tăuțan”, proiect finanțat prin PNRR, administrația locală caută soluții pentru continuarea investiției.

Bogdan Pivariu, despre proiectele europene dezvoltate în Florești: „Investițiile vor continua”

Pentru anul școlar 2025 – 2026, toate dosarele copiilor care au respectat criteriile de admitere la creșele și grădinițele din Florești au fost acceptate.

În acest context, primarul comunei a anunțat că investițiile în infrastructura educațională din Florești vor continua, indiferent de sursa de finanțare.

„Desigur, apare o doză normală de supărare în momentul în care rămâi fără finanțare pe anumite proiecte. În spatele acestor proiecte este multă muncă din partea unei întregi echipe. Totuși, trebuie să vedem realitatea exsitentă și să găsim soluții realiste.

Spre exemplu, prin programul «Anghel Saligny», comuna Florești și-a îndeplinit obiectivele și a bifat tot ce a avut. Am avut trei proiecte și toate sunt finalizate. Mai rămân resturi de plată de la Guvern. Măsura pentru sistarea finanțării prin «Anghel Saligny» nu ne impactează deloc. Avem doar cererile de finanțare care ar trebui să ramburseze ceea ce am plătit”, a anunțat, joi, primarul Floreștiului Bogdan Pivariu în cadrul unei intervenții radio locale.

Soluții alternative de finanțare pentru Liceul „Dumitru Tăuțan”

Un singur proiect important, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență” – extinderea Liceului „Dumitru Tăuțan”, poate fi vizat de măsurile anunțate de Guvern.

În acest sens, administrația locală din Florești evaluează situația pentru a găsi împreună cu Guvernul României surse alternative de finanțare.

„În ceea ce privește PNRR-ul, acolo sunt mai multe proiecte. Unele dintre ele sunt la 70%, deci nu ne afectează.

Avem o dilemă la Liceul „Dumitru Tăuțan”: aici avem două proiecte, unul dintre ele este asigurat din bugetul propriu și va continua într-un ritm normal.

Partea a doua a proiectului, cea care vizează extinderea propriu-zisă a clădirii, este finanțat din PNRR. Deja lucrările au început acolo, dar nu ajung la un grad de 30%. Căutăm împreună cu Guvernul soluții pentru a găsi o altă sursă de finanțare”, a explicat Bogdan Pivariu.

Dacă lucrările vor fi încheiate în avans, proiectul de extindere a liceului pot continua prin fonduri europene. Însă, după cum arată primarul comunei Florești, proiectul va fi încheiat indiferent de sursa de finanțare.

„Este și o asumare din partea constructorului că ar putea termina înainte de termen. Deci proiectul ar putea continua și pe PNRR. Acest proiect va ajunge la o finalizare, într-o formă sau alta. Împreună cu colegii, vom analiza fiecare proiect în parte”, a adăugat primarul Bogdan Pivariu.

Contractul de execuție pentru extinderea și modernizarea Liceului „Dumitru Tăuțan” a fost semnat luna trecută de Primăria Florești. Lucrările includ extinderea aripii estice a clădirii existente și creșterea capacității cu 15 clase, plus dotări cu tehnologie educațională de ultimă generație și montarea de panouri fotovoltaice pentru independență energetică.

Conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru proiectele care nu vor mai fi finanțate prin PNRR, Guvernul va identifica surse alternative de finanțare. În plus, în luna septembrie va fi disponibil un „tablou de bord” cu proiectele aprobate pentru finanțare prin PNRR, iar Ministerul Investițiilor va elabora un memorandum care va clarifica modalitatea de monitorizare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: