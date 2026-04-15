Ursula von der Leyen anunță lansarea aplicației pentru verificarea vârstei copiilor pe rețelele sociale: „1 din 6 copii este supus bullying-ului online”

„Părinții trebuie să-și crească copiii, nu platformele”, a declarat, miercuri, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care anunță lansarea aplicației ce va permite verificarea vârstei copiilor pe rețelele sociale.

Ursula von der Leyen: „Părinții trebuie să-și crească copiii, nu platformele".

Aplicația europenă de verificare a vârstei pentru platformele online va fi disponibilă în curând, a anunțat, miercuri, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Tot mai multe state UE au anunțat între timp demersuri concrete de restricționare a accesului copiilor la rețelele de socializare.

„Mediul online trebuie să devină sigur pentru copiii noștri.

Știm că tehnologia digitală poate aduce oportunități incredibile pentru copii, ei pot învăța mai rapid prin instrumentele disponibile, pot fi conectați cu prietenii și familiile lor, iar această tehnologie le permite să dobândească aptitudini valide.

Dar suntem conștienți că aceste beneficii comportă și riscuri. Securitatea copiilor în mediul online este extrem de îngrijorătoare: 1 copil din 6 este supus bullying-ului online. 1 copil din 8 agresează alți copii în spațiul virtual”, a declarat Ursula von der Leyen, care a semnlat că prin design-ul atractiv și conținutul țintit, copiii petrec ore întregi pe platformele de socializare, cu un grad ridicat de dependență.

Ursula von der Leyen anunță lansarea aplicației pentru verificarea vârstei copiilor pe rețelele sociale|Sursa: Ursula von der Leyen - X

Noua soluție digitală vine în contextul preocupărilor tot mai mari legate de accesul copiilor la conținutul online nepotrivit și de influența rețelelor sociale asupra minorilor.

„Părinții trebuie să-și crească copiii, nu platformele”, a transmis președina Comisiei Europene.

Copiii trebuie protejați în mediul online așa cum sunt protejați și offline, în viața reală. Astfel, Comisia Europeană pregătește o abordare unitară în ceea ce privește modalitățile viabile de verificare a vârstei copiilor prin Digital Age Verification Act.

Noua aplicație, care este gata din punct de vedere tehnic, va fi disponibilă în curând.

„Această aplicație va permite utilizatorilor să-și confirme vârsta, atunci când vor utliza platformele online. Exact cum vârsta este verificată în cazul achizițiilor de alcool”, a mai adăugat președintele Comisiei Europene în conferința de presă.

Noul model de verificare a vârstei va permite confirmarea vârstei utilizatorilor, fără a expune identitatea acestora.

Recent, Grecia anunța că va interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale începând cu 1 ianuarie 2027.

Alte state, precum Franța și Austria, pregătesc de asemenea măsuri de restricționare a accesului la rețelele sociale în cazul minorilor.

Ursula von der Leyen a oferit exemplele Greciei, Italiei, Marii Britanii, a Danemarcei și Spaniei, care vor integra noua aplicație în soluțiile pregătite deja.

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru a proteja copiii. Vom avea toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri”, a mai spus președintele CE.

„Această inițiativă urmărește să le permită utilizatorilor din UE să demonstreze că sunt suficient de în vârstă pentru a accesa site-uri cu acces restricționat din punct de vedere legal, începând cu vârsta de peste 18 ani pentru accesarea conținutului online restricționat pentru adulți, cum ar fi pornografia, jocurile de noroc, achiziționarea de alcool și altele. Este un pas esențial în sprijinirea punerii în aplicare a Actului legislativ privind serviciile digitale”, se arată în proiectul anunțat de Comisia Europeană.

Restricționarea accesului la rețelele sociale în România

La sfârșitul lunii ianuarie, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, anunța că a sosit momentul ca parlamentarii să realizeze un cadru legislativ care să limiteze accesul minorilor sub 16 ani la platformele online.

Anterior, fostul ministru al Educației, clujeanul Daniel David, pleda pentru un control parental riguros în ceea ce privește accesul adolescenților la rețelele sociale.

„Atitudinea mea este mai degrabă să avem un control parental foarte serios pentru aceste lucruri, mai ales în zona adolescenței. Teama mea este că dacă vei interzice diverse lucruri, s-ar putea să creezi mecanisme prin care adolescenții vor încerca să evite interdicția și oricum vor fi acolo fără să controleze ce se întâmplă. Un control parental mai puternic cred că ar fi calea de mijloc bună, dar, repet, trebuie începută o discuție și în țară și sunt soluții diferite'”, declara Daniel David în decembrie 2025.

În același timp, într-o reacție publică, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, susținea că limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale nu rezolvă problema de fond, interdicțiile fiind dificil de implementat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: