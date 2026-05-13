Uniunea Europeană pregătește restricții pentru minorii care folosesc rețelele sociale. Comisia Europeană analizează „accesul întârziat”

Comisia Europeană ia în calcul o propunere legislativă care ar putea limita accesul copiilor și adolescenților la platformele de socializare.

Ursula von der Leyen spune că utilizarea rețelelor sociale de către minori trebuie regândită la nivel european. | Foto: ec.europa.eu

Comisia Europeană pregătește o posibilă propunere legislativă privind limitarea accesului minorilor la rețelele sociale, în contextul preocupărilor tot mai mari legate de siguranța copiilor în mediul online.

Ursula von der Leyen spune că utilizarea rețelelor sociale de către minori trebuie regândită la nivel european. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul unui summit dedicat inteligenței artificiale și protecției copiilor, desfășurat la Copenhaga, conform Agerpres.ro.

Potrivit acesteia, Uniunea Europeană analizează introducerea unui sistem de „acces întârziat” la rețelele de socializare pentru minori. „Cred că trebuie să luăm în considerare introducerea unui acces întârziat la rețelele de socializare. În funcție de rezultate, am putea prezenta o propunere legislativă în această vară”, a declarat Ursula von der Leyen.

Un grup european de experți analizează impactul rețelelor sociale asupra copiilor

În prezent, un grup european de experți pentru protecția copiilor online lucrează la o serie de recomandări privind utilizarea platformelor sociale de către minori.

Concluziile acestui comitet urmează să fie prezentate Comisiei Europene în vara acestui an și ar putea sta la baza unei viitoare legislații europene.

Deși Ursula von der Leyen nu a oferit detalii concrete despre forma pe care ar putea-o lua viitoarele restricții, aceasta a spus că, personal, susține limitarea accesului copiilor la rețelele sociale.

Tot mai multe state europene cer o „majoritate digitală”

Mai multe state membre ale Uniunea Europeană au început deja să discute despre introducerea unei „vârste majore digitale” pentru utilizarea platformelor sociale.

Țări precum Franța, Spania și Danemarca au anunțat că lucrează la măsuri similare, inspirate de modelul adoptat în Australia.

Discuțiile apar în contextul în care tot mai multe studii și organizații avertizează asupra efectelor pe care utilizarea excesivă a rețelelor sociale le poate avea asupra sănătății mintale și dezvoltării copiilor și adolescenților.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: