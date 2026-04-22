UE a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Ungaria a ridicat veto-ul. Noi sancțiuni împotriva Rusiei.

UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei| Foto: DepositPhotos.com

Statele Uniunii Europene și-au dat miercuri acordul final pentru ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și pentru cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce guvernul ungar, condus încă de Viktor Orban, și-a ridicat veto-ul asupra ambelor măsuri, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.ro

Cele două decizii au fost adoptate de ambasadorii celor 27 de state membre la UE și mai trebuie confirmate doar printr-o procedură scrisă, care ar urma să fie încheiată joi.

UE a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Ungaria a ridicat veto-ul. Noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți încheierea reparațiilor la conducta petrolieră Drujba, care alimentează Ungaria și Slovacia cu petrol rusesc, dar a condiționat redeschiderea acesteia de deblocarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina blocat de premierul ungar Viktor Orban.

„Ucraina a încheiat lucrările de reparații la secțiunea conductei petroliere Drujba care a fost avariată de o lovitură rusească. Conducta poate fi repusă în funcțiune”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X.

Dar „noi legăm acest lucru de deblocarea pachetului european de asistență pentru Ucraina, care a fost deja aprobat de Consiliul European”, a completat el, făcând referire la ajutorul financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE sub forma unui împrumut, pe care Kievul îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti „reparații de război”, altfel va fi plătit de statele UE, cu excepția Ungariei, Republicii Cehe și Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Ungaria și Slovacia nu mai primesc petrol prin această conductă de pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar Zelenski a susținut că reparațiile necesită timp.

După oprirea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba, Orban a blocat atât împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, cât și un nou pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. Dar premierul naționalist ungar a pierdut pe 12 aprilie alegerile în fața conservatorului pro-european Peter Magyar.

Odată ce Orban a pierdut alegerile, Zelenski a promis încheierea reparațiilor și repunerea în funcțiune a conductei până la sfârșitul acestei luni. În mesajul său de marți, președintele ucrainean a cerut de asemenea avansarea în procesul de negociere a aderării Ucrainei la UE și aprobarea noului pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei blocat de Orban.

