Zelenski, pregătit să se vadă cu Putin în Ungaria pentru pacea din Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că este pregătit să îl întâlnească pe președintele rus Vladimir Putin la Budapesta pentru a încerca să ajungă la un armistițiu.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zeleski se declară pregătit să-l întâlnească pe Vladimir Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, în urma discuțiilor cu Donald Trump, președintele SUA, a consemnat agenția de presă ungară MTI, citată de Agerpres.ro.

Putin, pus în aceeași „oală” cu teroriștii Hamas

În interviul său, Zelenski l-a comparat pe Putin cu organizația teroristă Hamas, dar a spus că este pregătit să-l întâlnească personal la un summit de pace planificat să se desfășoare la Budapesta.



Întrebat dacă Ucraina ar putea ceda teritoriu în schimbul păcii, Zelenski a afirmat că războiul ar putea fi încheiat prin mijloace diplomatice, dar a sugerat că țara sa nu va face alte concesii teritoriale Rusiei, mai notează MTI.

Foto: depositphotos.com

