Orban, reacție dură în scandalul momentului: „Ascultarea convorbirilor, un atac grav împotriva Ungariei”. Ministrul de Externe Peter Szijjarto, acuzat că raportează direct Moscovei de la reuniuni ale UE.

Premierul maghiar Viktor Orban contraatacă în cazul acuzațiilor potrivit cărora ministrul de Externe Peter Szijjarto raportează în direct Moscovei de la reuniuni ale UE.

Viktor Orban, reacție dură în scandalul raportării de informații sensibile către Moscova de la reuniunile UE: „Ascultarea convorbirilor, un atac grav împotriva Ungariei".

Premierul ungar Viktor Orban a condamnat, luni, presupusa interceptare a convorbirilor ministrului de externe Peter Szijjarto, după ce ziarul Washington Post afirmase că acesta îi raportează în direct de la reuniuni ale UE omologului său rus Serghei Lavrov, transmite AFP, citată de Agerpres.ro

Washington Post: Peter Szijjarto îi raportează în direct de la reuniuni ale UE omologului său rus Serghei Lavrov

„Ascultarea convorbirilor unui membru al guvernului este un atac grav împotriva Ungariei”, a transmis Orban într-un mesaj pe Facebook, adăugând că a cerut ministerului justiției de la Budapesta să ancheteze suspiciunile.

Cotidianul Washington Post nu a menționat însă în articolul publicat sâmbăta trecută vreo interceptare a convorbirilor lui Szijjarto. Acuzațiile la adresa acestuia se bazau pe declarații ale mai multor foști și actuali oficiali europeni din domeniul securității.

Potrivit acestora, șeful diplomației ungare îl sună frecvent pe Lavrov în pauzele reuniunilor Consiliului Uniunii Europene, pentru a-i furniza relatări directe despre ceea ce se discută acolo.

Ministrul ungar de Externe, acuzat că ar fi transmis Moscovei rapoarte confidențiale ale UE

Szijjarto a respins acuzațiile ca „teorii absurde ale conspirației” și a susținut că a fost șocat că „unul sau mai multe servicii de informații străine au recurs la o supraveghere cu cooperarea activă a unui jurnalist ungar”.

Donald Tusk: Bănuiam de multă vreme

Premierul polonez Donald Tusk a reacționat la articolul menționat afirmând că „n-ar trebui să se mire nimeni. Bănuiam de multă vreme”. El a adăugat duminică pe platforma X că acesta este unul din motivele pentru care ia cuvântul doar când este strict necesar și nu spune decât strictul necesar.

Liderul opoziției Peter Magyar vorbește de înaltă trădare

Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a apreciat că ar putea fi vorba de înaltă trădare, pentru care pedeapsa poate merge până la închisoarea pe viață.

„Conform informațiilor actuale, Peter Szijjarto colaborează cu rușii și trădează interesele ungare și europene”, a afirmat el pe Facebook.

