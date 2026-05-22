CFR Cluj – FC Argeș 1-1. Vișiniii nu câștigă la retragerea lui Deac

CFR Cluj a încheiat la egalitate pe teren propriu contra FC Argeș, scor 1-1, în ultima etapă din play-off-ul Superligii. Meciul a fost ultimul din carieră pentru Ciprian Deac, veteranul din atacul vișiniiilor.

O coregrafie specială i-a fost dedicată lui Ciprian Deac / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Seara de zece a CFR-ului a fost umbrită de eurogolul marcat de Yanis Pîrvu fix cu zece minute înainte de final. Finalul partidei și finalul carierei lui Ciprian Deac, veteranul din atacul vișiniiilor care și-a anunțat retragerea după această partidă.

Meciul de pe stadionul din Gruia a început cu mult înainte de primul fluier al meciului. Fanii CFR-ului au luat cu asalt stadionul pentru a fi aproape de legenda clubului care vineri a jucat ultimul meci al carierei.

Cipri Deac a fost nu doar pe teren, ci și pe buzele tuturor suporterilor prezenți în Gruia. Mijlocașul CFR-ului a fost căpitanul formației lui Daniel Pancu și a fost întâmpinat cu ole-uri la fiecare atingere de balon.

Ciprian Deac a evoluat până în minutul 85 al meciului cu FC Argeș / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

La ultimul său meci, colegii nu l-au ajutat pe Deac să iasă în glorie din iarbă. Clujenii au atacat rar poarta lui Straton în prima parte a meciului. Șfaiț a fost singurul care a amenințat poarta adversă în debutul partidei.

Culmea ironiei, fosta campioană a început să joace după minutul 85, la scurt timp după golul marcat de piteșteni și înlocuirea lui Deac cu Cordea. Nu înainte ca veteranul echipei să sărute gazonul din Gruia pentru ultima oară în postura de jucător.

Alin Fică a marcat cu un șut deviat cu trei minute înainte de final, însă ardelenii nu au izbutit victoria iar meciul s-a încheiat nedecis, 1-1.

