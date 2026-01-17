„Premieră strategică”: România modernizează 15 km de drum în Ucraina

Compania de drumuri a anunțat lansarea licitației pentru al treilea segment al drumului expres Suceava-Siret, care va avea un rol dual: civil și militar. În premieră, România va moderniza 15 km de drum, pe teritoriul Ucrainei.

România modernizează 15 km de drum în Ucraina. Investiția, realizată din bani europeni.|Foto: Cristian Pistol – Facebook

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat, vineri, licitația pentru Lotul 3 Bălcăuți – Siret al Drumului Expres Suceava – Siret, spre Ucraina, un drum care va avea dublu rol: și civil și militar și care va fi finanțat prin programul de apărare SAFE.

CNAIR a lansat licitația pentru al treilea segment al drumului expres Suceava-Siret, care va avea un rol dual: civil și militar|Sursa foto: Cristian Pistol - Facebook

„Premieră strategică!

Lansăm licitația pentru «capătul de nord» al Drumului Expres spre Ucraina! Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual: civil și militar”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook de Cristian Pistol, directorul CNAIR.

„Premieră strategică”: România modernizează 15 km de drum în Ucraina

Acest proiect, „unicat în portofoliul CNAIR”, finanțat prin instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), și care depășește granițele României, prevede construirea a 12,6 kilometri de drum expres nou pe teritoriul României, modernizarea a 1,45 kilometri din DN2 până la punctul de trecere a frontierei, precum și modernizarea a 15 kilometri din drumul național M19, pe teritoriul Ucrainei.

„Premieră strategică”: România modernizează 15 km de drum în Ucraina|Sursa foto: Cristian Pistol - Facebook

„Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiția decisivă pentru a obține această finanțare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106)”, a adăugat Cristian Pistol în mesajul citat.

Pe noul sector de drum expres se va construi inclusiv un pod de aproape 1 km (967 metri) peste râul Siret, 2 noduri rutiere majore - Siret Sud și Siret Nord, precum și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Proiectul de investiție, realizat din bani europeni, prin programul SAFE|Sursa foto: Cristian Pistol - Facebook

Comisia Europeană a alocat României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

Potrivit Guvernului, din primăvara lui 2026, după semnarea acordului, România va putea accesa acest împrumut pe termen lung, cu dobânzi reduse. Printre proiectele care vor avea finanțarea asigurată se numără autostrăzile din Moldova: Pașcani - Suceava - Siret și Pașcani - Iași – Ungheni.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: