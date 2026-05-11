Consultări oficiale cu partidele, la Cotroceni, la finalul săptămânii. Scenariile luate în calcul de Nicușor Dan.

Nicușor Dan va organiza, joi și vineri, la Palatul Cotroceni, consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern.

Consultările cu liderii partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern ar urma să aibă loc joi sau vineri, după încheierea Summitului B9 de la București.

„Toate scenariile” de guvern sunt luate în vedere, însă până în acest moment nu a fost prezentată ipoteza unei noi propuneri ca premier a liderului PNL, Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al Executivului, după adoptarea moțiunii de cenzură, au declarat, luni, surse politice citate de Agerpres.ro

Indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice și îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs, arată sursele citate

Scenariile de pe masa președintelui

Unul dintre scenariile analizate la Cotroceni vizează un guvern minoritar, construit în jurul blocului PNL-USR, care au semnat recent un acord.

O altă opțiune de guvern minoritar ar fi concentrată în jurul PSD, cu Sorin Grindeanu premier. Alte scenarii luate în calcul contau în guvern politic cu premier tehnocrat sau opțiunea unui guvern tehnocrat.

În același timp, liderul UDMR Kelemen Hunor a exclus, luni, varianta alegerilor anticipate și a unui Guvern tehnocrat.

