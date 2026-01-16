Mircea Abrudean, despre decizia Comisiei Europene de finanțare a apărării prin programul SAFE: „România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei”

România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei, a declarat, vineri, președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, după decizia Comisiei Europene de a aproba aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE.

Mircea Abrudean: „România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei”| Foto: Silviu Matei/Agerpres

Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

Mircea Abrudean, despre aprobarea Comisiei Europene de finanțare a apărării prin programul SAFE: „România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei”

„România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei. Comisia Europeană a aprobat primul val de finanțare în cadrul programului Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE).

România urmează să primească aproximativ 17 miliarde de EUR pentru consolidarea capacității de apărare a țării, a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia”, a notat președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL Cluj), într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Șeful Senatului a apreciat că va fi modernizată armata și va fi dezvoltată industria de apărare fără presiune asupra bugetului național.

„Am negociat responsabil. Modernizăm armata, dezvoltăm industria de apărare și creștem siguranța cetățenilor, fără să punem presiune pe bugetul național, într-un moment cu riscuri geopolitice majore și un context economic greu pentru români.

Reamintesc că SAFE este un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro, creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide și importante în industria și tehnologia de apărare, iar România va putea finanța proiecte care să ne ajute să ne dezvoltăm capacitatea proprie de producție, să ne creștem capitalul și industria noastră”, a subliniat Abrudean.

Guvernul a transmis joi seară că salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin Programul SAFE (Security Action for Europe).

„Comisia Europeană a aprobat proiectele naționale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE. Începând din primăvară, după semnarea acordului, România va putea accesa acest împrumut pe termen lung, cu dobânzi reduse. Printre proiectele care vor avea finanțarea asigurată se numără autostrăzile din Moldova: Pașcani - Suceava - Siret și Pașcani - Iași – Ungheni”, a precizat joi premierul Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că decizia Comisiei Europene de a aproba aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE este o veste foarte bună, fiind o oportunitate strategică de a accelera investițiile necesare în revitalizarea industriei naționale de apărare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: