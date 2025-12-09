Donald Trump, critici dure pentru Europa: „Merge în direcții greșite”. Viziunea SUA din strategia de securitate, contestată de liderii europeni.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat din nou aspru Europa luni, afirmând că aceasta merge în „direcții greșite”, la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii. Viziunea administrației Trump din noua strategie este contestată de liderii europeni.

„Europa trebuie să fie foarte atentă”, le-a spus președintele SUA reporterilor de la Casa Albă, adăugând: „Europa merge în direcții greșite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu ne dorim ca Europa să se schimbe atât de mult”, potrivit DPA și AFP, citate de Agerpres.ro

Strategia de securitate a SUA ia în colimator mai multe probleme de pe continentul continentul european, între care și chestiunea migrației.

„Europa trebuie să fie foarte atentă în multe privințe”, a insistat Donald Trump, după ce inițial a răspuns la întrebarea unui reporter despre amenda de milioane de euro impusă de Comisia Europeană platformei de socializare X.

„E destul de urât”, a remarcat el, adăugând că va face comentarii suplimentare după ce va fi informat în detaliu cu privire la acest caz, lansând apoi o diatribă la adresa Europei.

În noua strategie de securitate națională, dată publicității joi, administrația SUA și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a descris ca fiind o pierdere a democrației și a libertății de exprimare în Europa.

Europa se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care critică „cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine”, probleme cu care se confruntă Europa la ora actuală, în opinia administrației de la Washington.

Textul, cu un puternic caracter naționalist, anticipează „dispariția civilizațională” a Europei și promovează lupta împotriva „migrațiilor în masă”.

„Dacă tendințele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin”, afirmă administrația americană în acest document.

Viziunea SUA din strategia de securitate, contestată de liderii europeni

Relațiile între cei doi aliați s-au tensionat în mai multe dosare de la revenirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie, de la apropierea Casei Albe de Kremlin până la sprijinul deschis al Statelor Unite pentru partidele conservatoare sau de extremă dreapta din Europa.

Președintele Consiliului European António Costa s-a pronunțat, recent, împotriva noii strategii de securitate a SUA, în special în ceea ce privește criticile sale la adresa libertății de exprimare în Europa.

„Ceea ce nu putem accepta este această amenințare de interferență în viața politică a Europei. Statele Unite nu pot înlocui cetățenii europeni în a decide care sunt partidele corecte și care sunt partidele greșite”, a spus Antonio Costa în cadrul unui eveniment la Paris.

De altfel și Guvernul german a respins criticile la adresa Europei conținute în noua strategie de securitate națională a SUA. Astfel, Germania va continua să considere Rusia o amenințare la adresa securității sale.

