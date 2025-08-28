Președintele portughez îl acuză pe Donald Trump că este un „activ sovietic”: „Noua conducere a SUA a favorizat strategic Rusia”

Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa l-a numit miercuri pe omologul său american, Donald Trump, un „activ sovietic” și l-a acuzat că favorizează Rusia.

Administrația Trump favorizează Rusia în negocierile care au ca scop ajungerea la un acord de pace în Ucraina.

Acuzațiile au fost lansate de președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa, care susține că președintele SUA, Donald Trump este un „activ sovietic”, informează EFE, citată de Agerpres.ro

„Conducătorul suprem al celei mai mari superputeri a lumii este, obiectiv vorbind, un activ sovietic sau rus”, a declarat Rebelo de Sousa în timpul unui discurs la Universitatea de Vară a Partidului Social Democrat (PSD), o inițiativă de formare a tinerilor care se desfășoară până duminică la Castelo de Vide.

„În termeni obiectivi, noua conducere a SUA a favorizat strategic Federația Rusă. În fiecare zi există amenințări teribile cu sancțiuni; dar există oare vreo sancțiune americană împotriva Federației Ruse? Niciuna”, a argumentat președintele portughez.

În acest sens, șeful statului portughez a apreciat că Statele Unite „au trecut de la a fi un aliat al uneia dintre părți la a fi un arbitru” al conflictului și a criticat Statele Unite pentru excluderea atât a Ucrainei, cât și a Europei din tratativele de pace cu Rusia.

Nu este prima dată când Rebelo de Sousa îl atacă pe Trump. La începutul acestui an, el a avertizat că președintele SUA urmărește „o alunecare de la democrație la dictatură” după ce Trump a interzis accesul mai multor instituții media la Casa Albă

