SUA retrage 800 de soldați din România. Ministerul Apărării: „Decizia era așteptată”.

Sute de militari americani vor fi retrași din România | Foto: depositphotos.com

Acesată decizie a alarmat aliații NATO de pe flancul estic al Europei.

Ministerul Apărării: „Decizia era așteptată”

România si Aliatii NATO au fost informați de decizia Statelor Unite cu privire la redimensionarea trupelor americane din Europa.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american. Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie.

Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune. Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, a transmis Ministerul Apărării Naționale, într-un comunicat oficial.

Administrația Trump a notificat oficial aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele.

Câți soldați americani rămân în România?

Oficialii americani au afirmat că nu ar trebui să depășească „mai mult de un batalion”. De asemenea, ei au insistat că această măsură nu va „afecta în mod semnificativ operațiunile SUA în regiune”.

Circa 800 de militari americani vor fi retrași din România, potrivit g4media.ro.

Conform sursei citate, aproximativ 1.000 de militari SUA rămân în România.

Foto: depositphotos.com

