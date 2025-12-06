Elon Musk, declarație șocantă după ce a fost amendat cu 120 mil. euro: „Uniunea Europeană ar trebui eradicată”.

Cel mai bogat om din lume, cu o avere de aproape 500 de miliarde de dolari, Elon Musk, a transmis că Uniunea Europeană (UE) ar trebui eradicată. Declarație vine în contextul în care rețeaua de socializare pe care o deține, X (ex. Twitter) a fost sancționată cu 120 de milioane de euro de Comisia Europeană.

Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacționat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro rețelei de social media, informează DPA, citat de Agerpres.ro.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people

— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

„Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată și suveranitatea ar trebui să se întoarcă la țările individuale, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine popoarele”, a postat Musk pe X.

„Birocrația UE sufocă încet Europa până la moarte”, a adăugat el.

Elon Musk nu a precizat dacă va contesta în justiție decizia Comisiei Europene. El și-a continuat criticile la adresa UE într-o serie de alte postări pe X și a acuzat blocul european de cenzură și a cerut Statelor Unite să impună sancțiuni contra UE.

Comisia Europeană a aplicat, vineri, 5 decembrie 2025, o amendă în valoare de 120 de milioane euro rețelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul Actului legislativ cu privire la serviciile digitale (DSA).



Printre încălcări se numără conceperea înșelătoare a „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice. Potrivit Bruxelles-ului, utilizarea de către X a „marcajului albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii. Acest lucru încalcă obligația care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului cu privire la serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înșelătoare în cadrul serviciilor lor.

Bifă albastră pe X doar „de formă”

Pe platforma X, oricine poate plăti pentru a obține statutul „verificat” fără ca societatea să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticității conturilor și a conținutului cu care interacționează. Această înșelătorie expune utilizatorii la înșelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identității, precum și la alte forme de manipulare de către actori rău intenționați.



De asemenea, executivul UE a precizat că registrul de publicitate al X nu îndeplinește cerințele de transparență și accesibilitate prevăzute în Regulamentul cu privire la serviciile digitale.



În plus, rețeaua X nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului cu privire la serviciile digitale de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei.

