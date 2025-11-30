Ministrul maghiar de Externe, reacție sfidătoare la criticile UE în urma vizitei premierului Viktor Orban la Moscova: „Nu avem nevoie de mandat din partea Bruxellesului”

Ministrul ungar de externe a reacționat dur la criticile UE cu privire la vizita premierului Viktor Orban la Moscova. „Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiune sau mandat din partea Bruxellesului”, spune Peter Szijjarto într-un mesaj de sfidare a Uniunii Europene.

Ministrul maghiar de Externe, reacție sfidătoare la criticile UE în urma vizitei premierului Viktor Orban la Moscova: „Nu avem nevoie de mandat din partea Bruxellesului”|Foto: Szijjártó Péter - Facebook

Premierul maghiar Viktor Orban a efectuat, vineri, o nouă vizită la Moscova. În acest context, Orban a făcut o serie de declarații controversate potrivit cărora Ucraina postbelică trebuie să devină un „stat tampon”.

Vizita la Moscova a fost criticată de mai mulți oficiali europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz.

Budapesta a sfidat Bruxellesul prin ministrul de Externe maghiar, Peter Szijjarto, care a avut o reacție virulentă la adresa UE.

Ministrul ungar de externe reacționează la criticile UE în urma vizitei premierului Viktor Orban la Moscova: „Nu avem nevoie de mandat din partea Bruxellesului”

„Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiunea sau mandatul celor de la Bruxelles, Berlinului sau al oricui altcuiva pentru a participa la negocieri în străinătate. Indiferent dacă celor de la Bruxelles le place sau nu, noi urmărim o politică externă suverană, iar deciziile noastre sunt determinate de interesele naţionale”, a notat, sâmbătă, pe pagina de Facebook, ministrul maghiar de Externe.

Sursa: Szijjártó Péter - Facebook

Vizita premierului la Moscova a fost criticată de mai mulți oficiali europeni, care au acuzat Budapesta că subminează poziția comună a Uniunii Europene privind Rusia, în contextul războiului din Ucraina.

De altfel și în urma vizitei lui Viktor Orban la Moscova, în iulie anul trecut, după preluarea de către Ungaria a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, Charles Michel a criticat demersul premierului maghiar și a arătat că Orban n-ar trebuie să se angajeze în tratative cu Rusia în numele Uniunii Europene.

Putin și Orban s-au întâlnit, vineri, la Moscova pentru a discuta despre aprovizionarea cu țiței și gaze rusești pentru Ungaria, precum și despre eforturile de pace din Ucraina.

Parlamentul European (PE) le-a cerut marți statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând „colapsul democrației, al statului de drept și al drepturilor fundamentale” din această țară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea „unui regim hibrid de autocrație electorală”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: